Fleurd’O, de New York à Vendôme

Carole Boy, architecte d’intérieur a vécu une vingtaine d’années à New York et 7 ans à Bangkok. Elle a depuis remisé son passeport et posé ses valises à Vendôme, dans une charmante maison d’hôtes en bord de Loir qui sera mise à l’honneur sur le petit écran.

Ouverte depuis un an, c’est l’unique maison d’hôtes à Vendôme intramuros. Une belle demeure en pierre de tuffeau, du côté du Faubourg Saint-Bienheuré, que Carole Boy a restaurée récemment avec son compagnon. Trois chambres d’hôtes de charme, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, à la décoration soignée où la pierre est mise en valeur avec de beaux objets, un choix judicieux des couleurs et une terrasse en escalier donnant sur le Loir où le petit déjeuner bio est servi l’été. Le fruit de plus de deux décennies d’expérience en décoration. Et une vie trépidante pour cette binationale franco-américaine, d’origine parisienne :

«Vingt-cinq ans à l’étranger en qualité d’architecte d’intérieur, ça marque un CV», s’amuse t’elle.

D’abord à New York, pendant 18 ans, à la tête d’un magasin spécialisé dans la pierre dans le quartier de Soho, au sud de Manhattan, là où ses filles sont nées et ont grandi, puis durant sept ans à Bangkok, dans la décoration d’appartements de luxe. Carole Boy appartient assurément à cette catégorie de femme battante que rien n’arrête. Aujourd’hui, avec CUTCH design, son cabinet d’architecte d’intérieur, qu’elle dirige avec Brigitte Nouette Delorme, elle partage entre Paris et Vendôme une double activité d’architecte et de maison d’hôtes en complète synergie avec le cœur de son métier.

Pas de hasard donc si sa belle maison a retenu l’attention de France 3. Une équipe de télévision est venue filmer la bâtisse pour «Vues sur Loir», une spéciale consacrée à Vendôme, diffusée le 12 mars à 12h50. Ses chambres d’hôtes seront ensuite mises en concurrence lors de la semaine du 20 au 24 mars dans l’émission «Bienvenue chez nous» sur TF1. Deux temps forts à ne pas manquer pour une visite de cette pittoresque et adorable maison, où design et beauté vont de pair.

CUTCH design, architecture d’intérieur, décoration, conseils

06 75 59 42 24 ou cb@cutch.site

Fleurd’O, chambres d’hôtes à Vendôme

06 75 59 42 24 ou www.fleurdo.net

Alexandre Fleury