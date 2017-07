Jacqueline Dumas reçoit la Légion d’honneur

Déjà commandeur dans l'Ordre national du Mérite, Jacqueline Dumas vient de recevoir de son parrain Alain Quillout, ancien maire de Selles-sur-Cher, les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Une distinction bien méritée au regard du parcours de Jacqueline Dumas et de son engagement dans la vie publique et associative. Arrivée à Mondoubleau en 1967, avec son époux dentiste, elle intègre le conseil municipal dés 1977 sur la liste de Maurice Dousset. Elle devient maire en 1983 et sera réélue pendant 18 ans. Au côté de Paul Martinet, président du Pays Vendômois, Jacqueline a animé et anime encore le conseil de développement du Pays et assume des responsabilités au niveau de la Région ou du conseil d'administration de BGE-ISMER de Loir-et-Cher et la présidence de la branche du Loiret, à Orléans. Toujours prête, comme elle le disait dans son discours, à assurer un engagement qu'elle a su porter tout au long de sa vie dans tous ses projets.

