La Plateforme du Boulon expérimente de nouvelles pratiques culturales

Dans le cadre du contrat territorial, le SieraVL a lancé, en partenariat avec l’Agence de l’eau, la Chambre d’agriculture et le Pays Vendômois, des axes de réflexion avec les agriculteurs volontaires. Après un an de travail théorique et de multiples réunions, la Plateforme du Boulon est entrée en phase expérimentale.

Didier Blais, agriculteur au Grand Boulay à Danzé, a mis à disposition une parcelle de plus de 5 ha pour différents tests de cultures. Ce champ présente l’avantage d’être drainé vers un seul collecteur ce qui permettra des tests de qualité d’eau réguliers et précis. Par ailleurs, le sol est ici travaillé en non labour depuis plus de dix ans. Le triple objectif de ce programme est d’améliorer la qualité des sols et de l’eau sans obérer la rentabilité pour l’agriculteur, voire la faire progresser en limitant au maximum les intrants.

Pour cette expérimentation qui va s’échelonner sur cinq ans, la parcelle a été divisée en six bandes équivalentes (dans le sens du drainage) pour comparer les cultures, évaluer le couvert permanent (semer avant la récolte précédente), les complémentarités de variétés pour limiter les intrants et choisir ceux-ci selon leur moindre incidence sur les sols et les espèces non visées par le traitement.

Au fur et à mesure, les agriculteurs impliqués dans cette initiative échangeront sur les différents constats y compris avec les représentants d’Axeréal, engagé dans la démarche notamment sur les spécificités des semences. Le tout évidemment coordonné par le SieraVL et la Chambre d’Agriculture.

Sur cinq ans, l’ensemble de cette action représente un coût de 100.000 € financés dans le cadre du contrat territorial. De facto, un investissement d’avenir.

Le Petit Vendômois