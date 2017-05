Un salon pour trouver un emploi

Cette année, à Vendôme, le Salon de l’emploi s’est tenu au gymnase de l’avenue Gérard-Yvon, le Minotaure de Vendôme, en travaux, ne pouvant pas l’accueillir. Une belle occasion d’approcher en direct les employeurs.

Située idéalement à quelques pas de l’agence de Pôle emploi, la manifestation, cogérée par l’Agglomération des Territoires Vendômois, la Direccte, le service public et le Cercle des entreprises du Vendômois, a permis à une quarantaine d’entreprises de l’arrondissement et de centres de formations par alternance de proposer des emplois non pourvus et faire la promotion de leur métier.

Déjà, en mars, dans le cadre de la Semaine de l’industrie, les entreprises avaient ouvert leurs portes. En avril, elles sont venues directement rencontrer les demandeurs d’emploi. Une offre multiple, «en adéquation en somme avec l’offre et la demande», souligne Carole Hardion, directrice depuis un an de Pôle emploi à Vendôme. Tables rondes, job training pour s’exercer pendant 15 minutes à une simulation d’embauche, mobilité, logement, tous les thèmes ont été abordés et d’anciens demandeurs d’emploi ont transmis et apporté des témoignages de leur parcours de formation. «Tout cela va dans le bon sens, il faut démontrer l’utilité de ces actions. Les offres d’emploi et les demandes ne se rencontrent pas toujours», affirmait Pascal Brindeau, maire de Vendôme. Le développement de ces ponts, sorte de passerelles entre les besoins des entreprises et les demandeurs tend à se généraliser de plus en plus.

Alexandre Fleury