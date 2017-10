Amour et parentalité, le cycle de conférences continue

Un lundi par mois à 19h, le docteur Jacques Waynberg , praticien à l’hôpital de Vendôme, président de l’ institut de sexologie , ancien expert à l’Organisation mondiale de la santé et psychothérapeute reconnu, débattra sous forme de conférence autour de l’amour et de la famille. Après une première conférence autour du « bébé à l’enfant, 18 mois pour devenir une personne », la prochaine conférence du 6 novembre se fera autour de l’ « amour et parentalité ».

Sous l’impulsion de Florence Bour, conseillère municipale, missionnée à la politique familiale, un cycle de conférences tous les premiers lundis de chaque mois à la Porte Saint-Georges se tiendra et sera animé par le docteur Jacques Waynberg. « Dans le cadre d’un travail préparatoire à de futurs Etats Généraux de la famille, la ville de Vendôme s’engage dans une démarche de valorisation du vivre ensemble et du soutien à la parentalité en parrainant un cycle de conférences », détaille la conseillère municipale. Ces rendez-vous mensuels sont totalement gratuits et s’adressent à tout public, mais aussi aux professionnels de santé, aux enseignants, comme aux divers acteurs du secteur médico-social.

Pour la prochaine conférence du début Novembre, « Amour et parentalité », le docteur Jacques Waynberg reviendra sur la réécriture du couple après une naissance. « Comment sauvegarde-t-on une vision légère, amusante, distrayante de la vie privée du couple après une naissance ? Le début d’une interrogation au sein du couple finalement. Car autant nous avons reçu une éducation sexuelle d’une manière ou d’une autre, autant nous n’avons pas d’éducation à la parentalité », souligne le docteur. En effet, les priorités, les enjeux du couple vont être un peu bousculés avec, souvent, d’un côté le conjoint qui n’a pas totalement bouleversé sa représentation de l’amour et ses besoins, alors que du côté de la conjointe, le schéma peut être complètement différent. « Il y a beaucoup de femmes qui vont mettre toute leur énergie dans la parentalité et plus du tout dans leur vie de couple. D’où certaines tensions qui peuvent engendrer de l’incompréhension. C’est tout le sujet de la réflexion de cette conférence», explique Jacques Waynberg.

Lundi 6 novembre – 19h –

« Amour et parentalité » –

Cycle de conférences sur la famille –

entrée libre et gratuite –

Porte St Georges à Vendôme.

Alexandre Fleury