L’éducation sexuelle en débat

Le cycle des conférences du Dr Waynberg sur «L’amour et la famille» se poursuit avec un nouveau thème d’actualité : «L’éducation sexuelle». Et ce à l’heure où la parole des femmes se libère sur certaines pratiques déviantes et s’affiche dans tous les médias et sur les réseaux sociaux.

Praticien à l’hôpital de Vendôme, président de l’Institut de sexologie, ancien expert à l’Organisation mondiale de la santé et psychothérapeute reconnu, le Dr Waynberg a entamé un cycle de conférences l’amour et la famille au XXIe siècle. Ces réunions-débats qui se déroulent le premier lundi de chaque mois à partir de 19h, préparent en quelque sorte le colloque sur les Etats généraux de la famille qui devrait être organisé en novembre 2018.

Les conférences de ce grand spécialiste, médecin et fin psychologue, n’auraient pu voir le jour sans l’implication de Florence Bour, conseillère municipale, missionnée à la politique familiale. «Valoriser le vivre-ensemble et soutenir la parentalité, tout en apportant un nouveau regard sur la famille, c’est un peu le but de ces échanges. Ces rendez-vous gratuits s’adressent à tout public mais également aux professionnels de santé ou au secteur médico-social», explique Florence Bour.

Et pour sa prochaine conférence, le lundi 8 janvier, après «L’histoire de la famille», le Dr Waynberg s’intéressera à l’éducation sexuelle : «Ce qui m’inquiète aujourd’hui avec la sur médiatisation du harcèlement sexuel, c’est que l’on peut tout confondre, souligne le docteur. En effet, l’éducation sexuelle c’est de ne pas rendre dramatique le rapport femme-homme, de découvrir son intimité en toute sécurité. Ne pas confondre finalement l’éducation civique et l’éducation sexuelle car cette dernière est un long parcours de découverte de soi et surtout de l’autre, dans le respect et la non-violence.». La découverte de l’amour finalement, vaste programme…

Lundi 8 janvier, à 19h : «L’éducation sexuelle»,

Cycle de conférences sur «L’amour et la famille»,

entrée libre et gratuite. Porte Saint-Georges, à Vendôme.

Alexandre Fleury