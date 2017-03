Sécurité et délinquance : l’heure du bilan

Infractions en baisse, mais trop de morts sur les routes.

En examinant le bilan 2016 de la délinquance, et donc de la sécurité, le Loir-et-Cher reste un département dont la délinquance demeure inférieure à la moyenne nationale, avec un nombre d’atteintes aux biens de 24,58 pour 1000 habitants (33,25 sur le plan national) et un recul de 7,7% des cambriolages par rapport à 2015.

Tous secteurs confondus, gendarmerie et police nationale, on trouve, notamment, dans les «records», 1716 cambriolages, 927 vols de véhicules, 28 vols avec armes, 132 sans armes, des coups et blessures divers (1927 dont181 violences sexuelles), 1479 escroqueries et infractions assimilées. Bon nombre de ces affaires ont été élucidées avec de forts taux de réussite.

Les infractions relevées semblent avoir diminué dans le Vendômois et la synergie entre les forces de police de Blois et de Vendôme porte ses fruits dans les résolutions d’affaires ayant un axe géographique entre ces deux cités. Les efforts de la police technique et scientifique sur Vendôme vont être amplifiés. En revanche, les violences sur personnes ont légèrement augmenté sur Vendôme et une vigilance accrue va être apportée à toute la ville, avec une attention poussée sur le quartier des Rottes.

Prévention et dissuasion vont se poursuivre dans tous les secteurs, urbains et ruraux, avec une occupation du terrain incontournable, le tout en relation avec des informations dans les collèges, lycées, les associations, en partenariat étroit avec certaines communes abritant des entités «Voisins vigilants», sans oublier la vidéo-protection dont l’installation se poursuivra, notamment à Vendôme.

Sur le plan de l’accidentologie, le Loir-et-Cher, avec 247 accidents, 31 morts et 292 blessés (238, 27 et 300 en 2015), et des morts de plus en plus jeunes (12-24 ans), est bien mal placé. « On entre en cas de guerre », ont déclaré les autorités (préfet, procureur de la République, colonel de gendarmerie et Directeur départemental de la police) et les contrôles de tous types vont être accentués en attendant l’arrivée de nouveaux radars, dont des mobiles de type chantier…L’alcool au volant reste un fléau avec plus de 270 comparutions au tribunal par an, en moyenne, et 1730 rétentions immédiates de permis de conduire sur 20517 contrôles de gendarmerie en 2015, soit une moyenne de 8,5% environ…

Malheureusement, les deux premiers mois de l’année semblent vouloir, hélas, battre un record en matière de morts par accidents de la route en Loir-et-Cher.

Richard MULSANS

Le Petit Vendômois