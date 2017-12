Téléthon 2017

Les vendredi 8 et samedi 9 décembre, la chanteuse Zazie sera la marraine du Téléthon 2017, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares. En direct du Pavillon Baltard , à Paris, sur les chaînes de France Télévisions et partout en France avec plus 20 000 animations, cette nouvelle édition du Téléthon sera placée sous le signe des prouesses et des défis !

Chanteuse engagée et concernée par de nombreux sujets de société, Zazie mettra ses multiples talents au service des familles, chercheurs et bénévoles l’AFM-Téléthon et des équipes de France Télévisions pour ce Téléthon 2017. Pendant plus de 30 heures, les équipes, les chaînes et les écrans de France Télévisions proposeront une émission riche en rendez-vous inédits et spectaculaires. Sophie Davant et Nagui seront les pilotes de ce programme sans équivalent à la télévision.

Manifestations en Vendômois (liste non exhaustive, lire également dans l’édition de décembre)

Vendredi 1er décembre

Chauvigny du Perche

– Repas Téléthon, 19h, s. des fêtes, org. par la commune, rens. 02 54 80 68 53.

Droué

– Animations Téléthon org. l’USCD. Rens. Bruno Potard, 06 87 06 15 16.

La Chapelle Vicomtesse

– Repas Téléthon, 19h30, s. communale, org. par le comité des fêtes, rens. 02 54 80 52 02.

Morée

– Concert trompes, 20h30, à l’église. Rens. 02 54 82 03 62.

Samedi 2 décembre

Droué

– Randonnée pédestre, et circuit vélo. Vente de produits de la boutique Téléthon.

Fontaine Raoul

– Animations Téléthon, dès 9h, salle des fêtes, org. La Colline.

Pezou

– Randonnée, départ 14h de la salle Paul Martinet, parcours 5, 8, 10, 12, 15 km, goûter à la ferme «Belle assise» chez M. Barrot. Org. Ensemble et Solidaire Pezou.

– Récital Jean Ferrat, s. Paul Martinet, 20h30 précises, interprété par Pierre Lubineau (participation 5€)..

Saint Ouen

– Salle des associations, soirée pot-au-feu, à partir de 20h15, animée par «Les Chanteurs Vendômois». Menu 22€/adulte (kir et café compris, sauf les vins). 9€/enfants moins 12 ans. Résa. avant le 24 novembre au 02 54 77 35 90 / 02 54 77 03 14.

– Rando pédestre, parcours de 5 à 6 km avec l’aide de M. Langard (président de la Sauvegarde de la Vallée de St Ouen). Départ de l’étang à 14h. 3e/adulte et facultatif pour les moins de 12 ans. Rens. 02 54 77 35 90 / 02 54 77 03 14.

Villemardy

– Nombreuses animations

Dimanche 3 décembre

Vendôme

– Spectacle musical, salle de l’USV, à 16h, dirigé par Maïana Rosier, avec Vox Pop, Régis l’Enchansonneur, Ô les Choeurs, Orange Blues, Maïana. Participation libre. Entracte gourmand. Rens. résa. 06 86 35 12 97, etqucaswingue@hotmail.fr

Vendredi 8 décembre

Areine et Meslay

– Marche nocturne 6 km. Départ 19h15 s. polyvalente d’Areines. Pause ravitaillement place de l’église à Meslay (offert par Meslay). Vente de crêpes Areines-Meslay à partir de 16h.

Points dons à Areines et Meslay avec délivrance de reçu.

Restauration salle d’Areines dès 20h30 (menu 13€ boissons comprises). Insc. 02 54 77 41 14 / 06 08 14 27 17.

Danzé

– Diverses activités org. par les associations. Repas org.par la commune et les associations.

Samedi 9 décembre

Sargé sur Braye

A partir de 19h, salle des fêtes : Concert Zangora, repas tartiflette, bal folk en Vrac, initiation à la danse folklorique. 12€/adulte, 8€/enfant -10 ans. Rens. résa. avant le 30 novembre à la mairie au 02 54 72 73 17.

Vendôme

– Parade motos dans la ville, depuis le parking du Carrefour Market à St Ouen.

– Collecte de métaux, org. par Valdem.

Les 8, 9 et 10 décembre

Landes-le-Gaulois

Org. par un collectif de 16 associations locales (+ 900 adhérents) soutenu par la municipalité.

– Un Défi original organisé par le Comité d’Initiatives : LE DOMINO PALETTES : 350 palettes représentant les 350 foyers de Landes-Le-Gaulois tomberont comme des dominos sur la place de l’église à 11h30 en présence de Marie-Amélie LE FUR (filmé par France Télévision) et à 17h30.

– Des animations du vendredi soir au samedi soir.

– Repas Moules/Frites le samedi soir sur réservation

– Vente de 500 mini palettes, assemblées par les enfants du Centre de Loisirs, de coupelles en bois tourné avec représentations de vues du village en pyrogravure et des casques «gaulois» spécial randonnées nocturnes

Programme à Landes-le-Gaulois :

Vendredi 8 :

• 18h45 : Concert instrumental et vocal par Music’en Cisse dans l’église.

• 20h00 : Randonnée nocturne de 7 km par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Suivie d’une soupe à l’oignon et/ou vin chaud

Samedi 9 sur la place du village et sur le terrain communal.

• Ouverture du Convivial’Café durant toute la manifestation.

• Initiations et démonstrations de Trampoline + Flash ’mob par La Flamme Landaise.

• Simulateur de vol par le CABB41.

• Balades et joutes en poneys par Le Haras de la Vallée.

• Démonstration de chien d’assistance par Antoine Viacroze et son chien Haribo de handi’chiens.

• Tir sur Tchoukball, tir hanball et tir à l’arc par le SID.

• Stands jeux et bourse aux jouets par La Chalancoeur.

• Animation musicale par La Bande Passante.

• Le panier à évaluer par l’AAELG et l’UNRPA.

• 19h00 Repas Moules/frites sur inscription préalable.

• 20H00 / Bal Folk animé par La Filipendule.

Dimanche 10 :

• A partir de 14H00 Concours de belote salle des fêtes.

Dimanche 10 décembre

Pray

– Marche pour le Téléthon org. par le comité des fêtes. Parcours de 7 km (départ 9h), de la salle des fêtes. 3€.

