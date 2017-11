Notre sécurité passe aussi par un engagement individuel et altruiste…

La première quinzaine d’octobre dernier a été consacrée à la sécurité, en général, dans notre département, avec plusieurs rendez-vous importants d’informations et aussi de formation au civisme.

Ainsi, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers et tous les responsables d’associations, comme la Prévention routière, ont engagé des opérations de sensibilisation pour mieux faire connaître leurs métiers, leurs rôles dans la société et leurs engagements envers autrui, notamment en milieu scolaire. En secours, certes, mais aussi en prévention pour éviter le pire ou tenter de le minimiser au maximum.

Le préfet Jean-Pierre Condemine, entouré des principaux chefs des services concernés, a rappelé que ces opérations d’informations étaient plus que nécessaires car l’usager oublie vite les consignes élémentaires de sécurité. Il a, aussi, mis l’accent sur les conséquences humaines, physiques, psychologiques et handicapantes, à vie des fois, de certains accidents aussi dramatiques pour celles et ceux qui en sont victimes, en souhaitant que ces cas soient plus pris en considération pour une meilleure information des dangers encourus sur la route et en faits divers.

Le message sécuritaire doit passer par les jeunes générations qui, souvent, savent s’engager dans l’altruisme, comme en témoignent le fonctionnement de 15 sections de jeunes sapeurs-pompiers en Loir-et-Cher, avec plus de 170 jeunes en préparation pour devenir professionnels ou volontaires ; le service civique ; la CRF ; la Prévention Routière avec de jeunes de plus en plus intéressés. Sans négliger les seniors ou les simples citoyens impliqués dans l’opération «Voisins vigilants et Solidaires» ou VVS.

Richard Mulsans