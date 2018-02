« Talents Croisés » à l’aise dans ses murs

Lancée il y a plus d’un an par la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), l’opération «Talents Croisés» a franchi une étape dans son installation officielle dans les locaux d’accueil du Centre de Formation des Apprentis (CFA, rue André-Boulle), avant sa «migration» un peu plus loin.

Rassemblant des talents de tous âges, femmes et hommes, travaillant autour et pour la mode, la création, le prêt-à-porter, les accessoires et même la photographie, « Talents Croisés » constitue un ensemble d’ateliers de créateurs qui en veulent.

Lors de la cérémonie des vœux de la Chambre de métiers et de l’artisanat, CMA, en présence du préfet Jean-Pierre Condemine ; du président du Conseil départemental Nicolas Perruchot ; du président d’Aggloplys, Christophe Degruelle ; de la conseillère régionale Audrey Rousselet, Stéphane Buret, son président, a salué le retour en force de l’apprentissage dans les valeurs humaines et scolaires à développer auprès des jeunes et l’implication de la région Centre-Val de Loire dans cette forme de formation qui vaut bien toutes les autres.

Le concept de la structure « Talents Croisés » répond bien, dans le cadre de ces formations dites manuelles, à ce qu’attendent certain(e)s citoyen(ne)s aujourd’hui et bon nombre de ces créateurs en cours de lancement ont déjà acquis d’autres expériences avant de se lancer dans la palette offerte dorénavant en Loir-et-Cher dans divers créneaux. Stéphane Buret et tous les présents ont exprimét leurs vœux les meilleurs pour que cette opération nouvelle perdure et essaime.

Que ce soit une jeune artiste qui propose du prêt-à-porter pour femmes ou hommes, un tout jeune créateur de bijoux pour femmes et hommes aussi, une fabricante de bas et collants, un couple de photographes venu d’Indre-et-Loire poursuivre ses aventures artistiques de qualité en Loir-et-Cher…la liste est riche. Il suffira de pousser la porte du 19, rue André-Boulle à Blois pour se rendre compte que le Loir-et-Cher offre de nouvelles pépites proposant des richesses qui ne demandent qu’à éclore, grandir et évoluer. La vie est un éternel recommencement…

Richard Mulsans