Le terroir départemental mis à l’honneur

(photo d’illustration)

Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, a remis les 24 labels 2017 de la Fondation du Patrimoine en présence de Pascale Desurmont, déléguée départementale de la Fondation, et de Guy Sallavuard, directeur des relations institutionnelles et de l’action internationale.

Reconnue d’utilité publique, cette Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but non lucratif qui vise à promouvoir la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’État, et plus particulièrement du patrimoine rural.

La Fondation intervient sous la forme de labellisation. Ainsi, les labels de la Fondation du Patrimoine sont décernés aux propriétaires privés qui ont mené des travaux de sauvegarde ou de restauration sur un bien immobilier représentatif en matière de patrimoine, mais non protégé au titre des monuments historiques.

La subvention apportée s’élève de 1 à 5% du montant des travaux. Pour mettre en place ces financements, la Fondation redistribue les dons et versements recueillis auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Enfin, la Fondation du Patrimoine réserve des subventions pour des travaux effectués par des communes et associations.

Pour les élus Départementaux, il est primordial de s’engager aux côtés de la Fondation du Patrimoine pour préserver les biens immobiliers historiques (longères, granges, etc.) qui font la richesse du terroir Loir-et-Chérien. C’est pourquoi, depuis 2001, afin d’aider la Fondation à préserver le patrimoine de Loir-et-Cher, le Conseil départemental lui attribue une subvention pour la constitution d’un fonds d’intervention. Cette année, le montant de la subvention attribuée s’élève à 21 850 €.

Depuis 2004, la cérémonie officielle de remise des labels est traditionnellement organisée par le Département en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.

Les Labels 2017 décernés par la Fondation du Patrimoine le 16 octobre dernier :

Lors de cette cérémonie, au total 24 labels ont été remis aux propriétaires privés ayant réalisé les travaux en 2016-2017 et 7 communes ont été aidées pour des projets publics.

En Vendômois, 9 labels décernés et 2 communes subventionnées par une souscription de la Fondation :

AZÉ : ancienne ferme (Lionel et Claire Pilot), travaux de couverture, charpente, menuiserie et maçonnerie

CHOUE : Manoir d’Alleray (Thomas Lignaud de Lussac), travaux sur la toiture

CRUCHERAY : Grange (Indivision Le Plessis (de Roquefeuil)), travaux sur la toiture

LAVARDIN : Maison de bourg (Micheline Fleury), travaux sur les façades

LUNAY : Grange (Jacky Voisin), travaux de couverture

MONDOUBLEAU : Maison de bourg (Christian Bonnin-Brisson), travaux de toiture

PEZOU : Mur de clôture (Nicolas Janssen), travaux de maçonnerie

TRÔO : Maison (Jean-Claude Hugon), travaux de toiture et façades

VENDÔME : Maison et tourelle (Anne Brisson), travaux de toiture et maçonnerie (cheminée)

Communes et associations subventionnées par une souscription de la Fondation :

DROUÉ : Église (Commune de Droué), travaux de toiture

VENDÔME : Dépendances du presbytère de l’église Sainte-Madeleine (Association diocésaine de Blois), travaux réalisés : couverture, charpente, maçonnerie et menuiserie

Le Petit Vendômois