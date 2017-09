Le Triangle Mobilier s’agrandit

Depuis plusieurs mois, les travaux vont bon train à Villeprovert sur la commune de Morée. En effet, près de 9.000 m2 de bâtiments sont sortis de terre sous la forme de modules de grande taille de l’autre côté de la route par rapport au site accueillant une partie des activités de GiSolaire et du Triangle.

«Cette construction va permettre le déménagement de Triangle Mobilier. Cette entreprise connaît un développement important et nous nous en réjouissons. Mais, l’activité nécessite intrinsèquement de l’espace et les recrutements en cours devraient pouvoir également y trouver leur place», explique Gilles Deshayes, l’un des fondateurs du groupe qui est l’employeur le plus important du territoire du Loir en amont de Vendôme.

Triangle Mobilier a intégré le groupe à l’orée du XXIe siècle. Historiquement, le Triangle est spécialisé dans la conception de charpentes et de bâtiments d’élevage. Un savoir-faire en hauteur qui sait aussi s’adapter à l’horizontalité.

Triangle Mobilier s’adresse au marché de la distribution, plus ou moins grande, et fait du sur-mesure avec l’idée de ne rien s’interdire a priori et réfléchir au besoin spécifique de chaque client voire à celui du produit présenté. Une question de design bien sûr mais aussi de technologie. Le concept de présentation s’adapte donc depuis la durabilité esthétique jusqu’à la conservation fine des produits proposés à la vente. Ceux-ci vont des fruits, fleurs, légumes aux vins, fromages et viandes. Avec des problématiques fleurant bon la diversité. Brumisation ou nébulisation, maintien d’une température constante… rien ne fait peur aux collaborateurs du bureau d’études.

Si la présentation des produits au client final est au cœur des préoccupations, elle n’est pourtant pas la seule. Loin s’en faut ! L’ergonomie d’utilisation et de circulation autour du mobilier mais aussi simplicité et efficacité du nettoyage font partie intégrante du cahier des charges pour toute conception.

Triangle Mobilier aujourd’hui ne se borne plus à la conception de meubles indépendants, c’est désormais l’agencement d’espaces de vente qui est son cœur de métier. Un engagement qui se destine aussi bien à la restauration qu’à la distribution… Un marché qui s’agrandit sans cesse… comme les locaux.

Le Petit Vendômois