Le Val de Loire en force au salon international du tourisme

Du 26 au 29 septembre, se sont tenus simultanément à Paris, porte de Versailles, les salons du tourisme IFTM Top Resa et MAP Pro. Le Val de Loire y était fort bien représenté.

Si l’IFTM Top Resa s’adresse aux agences de voyages et rassemble majoritairement les destinations étrangères, le MAP Pro, lui, est axé sur la France. Il est destiné à recevoir des visiteurs professionnels du tourisme de groupe en quête de nouveautés pour leurs clients.

C’est donc fort logiquement que la région Val-de-Loire avait choisi d’exposer cette année au MAP Pro. Sur un vaste stand, de nombreux prestataires étaient venus en force à ce rendez-vous annuel touristique, une référence en la matière : Agence départementale du tourisme de Touraine, Atelier Saint-Michel de Contres, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, château et parc de Beauregard, Caves Monmousseau (Montrichard), château de Chambord, château du Clos Lucé-Parc Léonard de Vinci, château-forteresse royale de Chinon, domaines de Cheverny et des Thomeaux, domaine régional de Chaumont-sur-Loire, Office de tourisme Val d’Amboise, parcs de Touraine Val-de-Loire, Val-de-Loire Touraine/Loir-et-Cher et enfin ZooParc et Hôtels de Beauval.

Si chacun n’a pas manqué de mettre en avant ses atouts, c’était aussi l’occasion d’annoncer les nouvelles offres. Entre autres : l’arrivée en 2018 des guépards et d’un nouveau complexe hôtelier au ZooParc de Beauval ; la magie de Noël aux châteaux de Blois, Chaumont-sur-Loire, Cheverny et Chambord ; l’histoire en briques Lego des Fables de la Fontaine à Cheverny (jusqu’au 28 juin 2018) ou encore les nouveaux jardins à la française de Chambord… Autant de bonnes raisons pour susciter de nouvelles visites et découvertes en Val de Loire !

Jean-Michel Véry