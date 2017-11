Qui veut sauver le moulin de Lorcy ?

A la sortie du village d’Oucques, sur la route de Châteaudun, on aperçoit sur la gauche ses grandes ailes. Le dernier des six moulins que comptait la commune, restauré dans les années 1980, aurait besoin aujourd’hui d’une petite restauration sous peine de gros travaux à venir.

L’histoire du moulin de Lorcy est liée à la famille Levieuge depuis 1833. Il cesse toute activité en 1923, la mécanisation ayant entrainé la fin de l’exploitation. Après de longues années où le vent et la tempête ont eu raison de sa solidité, en 1979, l’association de restauration du moulin de Lorcy est née sous l’impulsion de Raymond Couet, secrétaire de la mairie d’Oucques. Un projet de sauvegarde, avec des fonds régionaux, départementaux et communaux dans les années 1980, permettra une restauration achevée en 1990. Seuls quelques aménagements restaient à faire. Près de 27 ans plus tard, le moulin a donc besoin à nouveau de quelques travaux.

Même si la commune en est propriétaire depuis le 21 avril 1992, André Levieuge, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de meunier, et président depuis 1985 de l’association en sommeil de restauration du moulin, a repris le flambeau pour que ce symbole fort d’Oucques, puisse survivre encore de longues années. «Le conseil d’administration de l’association en avait fait don à la commune, mais depuis elle ne s’en occupe plus. Le moulin se dégrade, il va falloir refaire des travaux et j’ai donc décidé de réveiller l’association en essayant de reformer un bureau. J’en appelle donc aux bonnes volontés», se désole André. Sur la route, les nombreux touristes s’arrêtent sur le parking face au moulin pour l’admirer. Le vestige d’un temps où la Beauce avait beaucoup de moulins, beaucoup plus que d’éoliennes actuellement !

Contact : 02 54 23 28 78

Alexandre Fleury