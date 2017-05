Bien dans sa tête, bien dans son corps

Le lycée professionnel Ampère à Vendôme a été réaménagé à l’initiative des élèves sur la base d’un véritable projet pédagogique. Objectif : concevoir des espaces zen au sein de l’établissement scolaire.

Le 6 avril, tous les lycéens et les professeurs étaient réunis dans la cour du lycée professionnel Ampère, à Vendôme, à l’occasion du nouvel aménagement intérieur de l’établissement, inauguré par la direction, les élus, les partenaires du projet et les anciens élèves de l’établissement. Un espace de repos, de bien-être engazonné, propice à des balades silencieuses. Le lycée vendômois réfléchissait depuis plusieurs années maintenant pour améliorer l’environnement scolaire afin que les lycéens s’approprient leur lieu pédagogique.

«Comment apporter aux élèves un environnement détendu? C’est à partir de cette question que nous avons mis en place il y a un an, sous l’impulsion de Taïssia Tcherneitchouck, principale adjointe du lycée, des ateliers de réflexions. Avec en appui, la visite des Jardins de Chaumont, qui fut un véritable révélateur de ce qui était possible de faire», explique Yvan Joly, professeur et initiateur du projet.

La proposition d’un jardin zen, à teneur asiatique, a donc été retenue. Une maquette a été conçue, avant de passer en taille réelle avec l’aide d’entreprises locales. Cette réalisation s’intégrait parfaitement dans la cour du lycée, de façon harmonieuse. Un lieu simple et naturel, alliant verdure, arbres, arbustes, plantes à des sols composés de jolies dalles en bois et d’une fontaine d’eau s’écoulant sur des pierres. Une porte en bois ouvre sur le jardin et donne sur un pont. L’ensemble est gracieux, et les élèves ont de quoi être fiers de leur réalisation ! Un jardin japonais en symbole, un environnement naturel en miniature. Tout ici est prétexte à la détente, au calme, et surtout à la méditation. Une réussite.

Alexandre Fleury