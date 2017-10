Comment s’occuper pendant les vacances ?

♦ Visite numérique pour les «p’tits curieux» connectés

Il suffit de télécharger gratuitement l’application mobile « Guideez à Vendôme ». Pour cette étape, une connexion wifi est nécessaire, et l’ Office de Tourisme la propose si besoin.

Chaque découverte débute de la même manière : l’enfant choisit son compagnon de visite (avatar) et c’est parti pour une exploration des lieux, dans les moindres détails.

Le parcours a été conçu à Vendôme avec un impératif: que le petit visiteur n’ait pas constamment le nez sur son écran, mais que ce dernier soit seulement un outil pour l’inciter à découvrir la ville et les monuments.

De nombreux jeux rythment la visite. Leur objectif ? Inviter l’enfant à chercher et observer les secrets qui se cachent ici ou là, l’aider à découvrir et comprendre par lui-même avant de lui donner des explications complémentaires.

Un parcours adapté à chaque âge. Jeux, explications, durée de la visite… Les contenus de l’application Guideez sont minutieusement élaborés pour s’adapter aux compétences de chacun, en fonction de leur âge (de 5 à 12 ans).

Et la visite ne s’arrête pas là ! À chaque étape du parcours, le petit visiteur est invité à prendre des photos et des selfies. Il peut ainsi envoyer des cartes postales à sa famille et ses amis et créer son Carnet de voyage en rentrant à la maison.

♦ Touche pas au trésor !

Pour les vacances de la Toussaint, l’ Office de tourisme de Vendôme vous propose une nouvelle aventure dont vous allez être les héros.

C’est un rallye touristique qui vous est proposé à travers Vendôme pour découvrir le patrimoine. Munis d’un sac d’enquêteur Ptits curieux, les enfants, accompagnés des «grands», vont devoir mener à bien une enquête.

Ce jeu permettra à toute la famille de découvrir le patrimoine et l’histoire de Vendôme en se rendant sur des points d’intérêts différents (dont on ne vous donnera pas la liste, puisque l’intérêt c’est justement de les découvrir au fur et à mesure….).

Et ça se finit comment cette histoire ? Et bien, à travers les différentes énigmes, il faut trouver les 4 chiffres qui vous permettront (peut-être) d’ouvrir le cadenas du coffre au trésor entreposé à l’ Office de Tourisme… et découvrir ce qu’il contient !

A partir de 10 ans – durée : environ 2h – tarif : 5€.

Pour que balades et randonnées avec des enfants riment avec plaisir et découverte…

Finies les balades où les enfants traînent les pieds à distance du groupe. Muni de ses fiches randoland, c’est l’enfant qui rythme la promenade en jouant le rôle de guide-explorateur.

Conçues sous forme d’énigmes à résoudre, les fiches Randoland adaptées à trois niveaux d’âges, incitent le jeune randonneur à aller de l’avant à la recherche d’indices tout au long du parcours.

Ces indices sont collectés sur des éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel : une inscription, une date sur une croix… Autant de sites et monuments qui permettent à l’enfant et à son entourage d’ouvrir les yeux, de découvrir le patrimoine local et de s’émerveiller des richesses du territoire visité.

8 lieux à découvrir : Arville, Couture/Loir, Fréteval, Lavardin, le Gault du Perche, Montoire/Loir, Trôo et Vendôme.

♦ Le Pass découverte en pays Vendômois

Une coopération touristique Pays Vendômois/Pays Dunois

Les principes de fonctionnement du Pass’Découverte:

Ce Pass est remis lors d’une première visite plein tarif dans l’un des 30 sites partenaires. En présentant ce pass et son ticket d’entrée plein tarif, le visiteur bénéficiera d’un tarif préférentiel lors de ses prochaines visites dans les autres sites référencés dans ce Pass. Le tarif préférentiel sera valable pour une ou deux personnes, suivant le nombre d’entrées plein tarif qui sera acheté lors de la première visite. Si le visiteur utilise l’intégralité de ses coupons, il réalisera une économie de 62€.

Tous renseignements à l’Office de tourisme de Vendôme,

47-49 rue Poterie – 41100 Vendôme – 02 54 77 05 07 – www.vendome-tourisme.fr

Le Petit Vendômois