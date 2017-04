Le Conseil municipal des Jeunes est lancé !

Après un travail de repérage des conseils de jeunes existants, en 2015, la municipalité de Vendôme initie le futur Conseil municipal des Jeunes (CMJ). La présentation des jeunes élus s’est tenue début mars à la porte Saint-Georges en présence de Pascal Brindeau, maire de Vendôme.

Sous la conduite de Béatrice Arruga, adjointe en charge de la Démocratie locale au sein de la municipalité, le CMJ est désormais installé. L’histoire a débuté dès la rentrée scolaire, où les deux agents de la ville, Marina Prégent-Monteiro et Léa Brisset, ont accompagné et encadré les campagnes électorales et les élections qui se sont déroulées dans toutes les classes de 4e des trois collèges de Vendôme.

Après les élections, le 9 février, 17 noms sont sortis des urnes. Le rôle des élus dorénavant est de faire entendre la voix des jeunes. «Ils seront consultés sur les projets de la collectivité afin de prendre en compte leurs attentes. Etre dans ce CMJ, c’est également apprendre à monter des projets, à travailler en équipe et à prendre des décisions tout en découvrant le fonctionnement des institutions. C’est un rôle formateur pour eux», se réjouit Béatrice Arruga.

Le mandat dure deux ans, sous forme de commissions, les jeunes travailleront en petits groupes thématiques en se réunissant au minimum un fois par mois. Des réunions plénières publiques se dérouleront également une à deux fois par an pour leur permettre de présenter les projets. Le 1er avril, les jeunes élus étaient réunis pour construire la dynamique de groupe et commencer à travailler. On sait déjà que le projet «Construire un paintball» a été validé, les jeunes doivent dorénavant l’inscrire dans leurs premières réflexions. Prochainement, courant avril, le maire du CMJ et ses adjoints devraient également être désignés.

Alexandre Fleury