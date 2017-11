Pas moins de 2,5 millions d’euros pour la nouvelle Maison familiale rurale du Vendômois !

Depuis quelques semaines, les engins s’activent et un chantier semble aller grand train au bord de la RN10, juste avant la sortie de Saint Firmin des Prés. Il s’agit du nouvel ensemble scolaire de la Maison Familiale Rurale (MFR).

Si le projet a pris de longs mois à Yann Beaurain, directeur de l’établissement, pour convaincre, trouver le lieu, monter le projet tant au plan financier qu’administratif… Il est désormais dans sa phase concrète et avance à pas de géant. Le gros du terrassement est d’ores et déjà réalisé et le béton pratiquement entièrement coulé. « Le charpentier va monter l’ossature bois et la couverture en bac acier dans la foulée. Au début de l’année, les progrès seront moins spectaculaires car on attaquera l’intérieur du bâtiment. En février, l’atelier-garage et le city-sport en mars. L’ensemble sera fini fin juin. Nous serons donc fin prêts pour la rentrée 2018.»

Il s’agit d’un programme d’envergure pour l’établissement privé d’enseignement puisqu’il représente un investissement de 2 millions et demi d’euros. « Soutenus par le Conseil régional du Centre à hauteur d’un million et demi d’euros et par le Conseil départemental pour 800.000 euros, nous avons mis en vente notre bâtiment actuel. Cependant, le plan de financement n’intègre pas cette vente qui, dans le contexte actuel, est aléatoire et peut prendre du temps. »

L’accueil d’élèves en internat impose de très nombreuses contraintes en matière de sécurité. L’établissement recevra une soixantaine d’élèves en même temps (soit une capacité de 120 jeunes compte-tenu de l’enseignement en alternance).

Caroline Fontaine