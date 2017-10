Lancement de la 16e édition du concours « Graine de boîte »

Depuis 15 ans, le Conseil régional du Centre-Val de Loire , en partenariat avec l’ Académie Orléans–Tours , organise le concours « Graine de Boîte » dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes à la création et à la reprise d’entreprise. Susceptible d’être intégré dans les programmes scolaires, ce concours permet d’illustrer concrètement les cours de gestion, économie, droit, comptabilité et communication tout en induisant des applications en bureautique et informatique.

Ce concours s’adresse :

– Aux étudiants et apprentis préparant, en formation initiale, un diplôme de niveau III (Brevet de Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de Technologie, Brevet de Maîtrise,…),

– Aux lycéens et apprentis préparant un diplôme de niveau IV (Baccalauréat Professionnel, Baccalauréat Général et Technologique (Seconde, 1ère ou Terminale), Mention Complémentaire, Brevet Technique des Métiers, Brevet Professionnel, Brevet Professionnel Agricole.

Le principe est simple, pour chacune des deux catégories : les jeunes, regroupés par équipes de cinq maximum, doivent s’inscrire avant le 22 décembre.

Accompagnées par un enseignant et, si possible, un «parrain» issu du monde de l’entreprise, dotées gratuitement par la Région d’outils pédagogiques, les équipes doivent élaborer un projet d’entreprise virtuelle mais non moins cohérent : depuis la naissance de l’idée jusqu’à la réalisation d’un compte de résultat prévisionnel en passant par l’étude de marché.

Le dossier sera remis au Conseil Régional avant le 13 avril 2018 et sera soumis à une première sélection réalisée par le jury régional. Lors de la finale orale organisée en mai 2018, chaque équipe disposera de 15 minutes pour présenter oralement son projet, à l’aide d’un power-point, tout en étant soumis au questionnement des membres du jury. La remise des prix s’effectuera début juin 2018.

Les lauréats gagnent un ordinateur portable et une imprimante d’une valeur de 900 € maximum, les seconds un ordinateur portable d’une valeur de 500 € maximum, les troisièmes un cadeau d’une valeur de 250 € maximum. Les équipes arrivées 4ème, 5ème et 6ème sont également récompensées par un chèque de 80 euros.

Inscription ouverte jusqu’au 22 décembre 2017.

www.regioncentre-valdeloire.fr

www.jeunesocentre.fr

Béatrice PASQUET : 02 38 70 33 56

beatrice.pasquet@regioncentre.fr

Le Petit Vendômois