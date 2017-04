Le sport, c’est aussi la transmission de valeurs

Le 14 mars, au collège Jean Emond, les joueurs du club de basket ADA de Blois qui évolue en Pro B sont venus à la rencontre des collégiens grâce notamment à un partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Avec une tête minimum de plus que la moyenne, voire deux, les joueurs de l’ADA de Blois s’imposaient dans la cour du collège Jean Emond. Une journée passée avec les élèves rythmée par des rencontres conviviales ainsi que des ateliers pratiques et thématiques. «Cet échange d’une journée avec les collégiens est une bonne façon de véhiculer les valeurs du sport en confrontant les jeunes avec les sportifs de haut niveau. Bien sûr que promouvoir notre sport fait partie du jeu mais il faut voir cette action sur une vision beaucoup globale. Depuis 9 ans, ce sont 2 actions par an qui sont organisées entre notre club de basket et les collèges du département grâce à un partenariat avec le Conseil départemental» déclare Paul Seignolle, président de l’ADA Blois.

Remerciant ainsi Monique Gibotteau, 1ere vice présidente du Conseil départemental, les joueurs ont pu déjeuner avec les élèves pour un premier échange convivial à table puis dans l’après-midi ils se sont répartis par groupe au sein d’ateliers animés et encadrés par les basketteurs professionnels de Blois. Que ce soit sur la technique individuelle, l’adresse et le jeu (passe, dribble, …), un atelier autour de la vie d’un sportif professionnel a pu être mis en place également avec des échanges fructueux sur l’hygiène de vie, la diététique d’un sportif de haut niveau et un atelier étonnant de discussion en langue anglaise avec les joueurs anglais et américains de l’équipe. En plus des valeurs du sport, on peut aussi être scolaire avec les sportifs. La démonstration de cette journée a été faite !

Le Petit Vendômois