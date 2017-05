1000 Goldwing vrombissent dans Vendôme

Lors du week-end de l’Ascension, plus de 1000 motos Goldwing, la Rolls Royce de chez Honda, paraderont à Vendôme.

Vendôme accueillera, du 25 au 28 mai, le rassemblement international des motos de légendes, les Goldwing. Organisé par la Fédération des Goldwing Club de France (GWCF), dont le siège social est à Paris, ce sera la 39e édition. «Dès 2015, j’avais contacté plusieurs villes, et Vendôme avait immédiatement adhéré au projet avec enthousiasme», raconte Michel Millet, président du Goldwing Club Région Centre depuis 2012, après avoir découvert le modèle en 2009. «Le jour où je me suis assis sur une Goldwing, je me suis dit que je ne changerai plus jamais de moto ! J’ai eu l’occasion de conduire une multitude de motos, des sportives pour la plupart. Mais la Goldwing, une six-cylindres, est d’une souplesse inégalée», ajoute-t-il. Une moto luxueuse et de grand tourisme qui pèse qiuand même 400 kg…



Ce rassemblement international se veut d’abord convivial, on y vient pour échanger autour d’une passion commune. Pour l’édition vendômoise, le programme s’annonce riche, et ce jusque tard dans la nuit, avec trois soirées DJ prévues. L’événement sera à la fois privé (entre membres de la Fédération dans le cadre des Grands-Prés) et public, pour qui le coup d’envoi sera donné dès 8h30, le jeudi 25 mai, sous l’Arche, en présence du maire. Parmi les temps forts : découverte des Goldwing en exposition, parade lumineuse ou encore parade des Nations. Pétaradant dans les rues de Vendôme, mais aussi dans les villages aux alentours. Au quartier Rochambeau, le samedi 27 à 9 heures, les motards déguisés auront même habillé leur machine aux couleurs de leur région. Un rassemblement à ne pas manquer qui fera vibrer tous les amateurs !

A Vendôme, du 25 au 28 mai,

programme détaillé sur www.fgwcf.org

Alexandre Fleury