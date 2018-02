And the winner is…

Pour la première fois, un film d’animation réalisé à Vendôme, dans les studios de Ciclic, traverse l’Atlantique pour être nommé aux Oscars le 4 mars prochain.

Conçu par Max Porter et Ru Kuwahata, Negative Space a eu le soutien financier de Ciclic Animation à Vendôme et de la Région Centre-Val de Loire. Ce court métrage de cinq minutes a déjà été diffusé sur la chaîne Arte. Adaptation d’un poème de l’auteur américain Ron Koertge, Negative Space raconte, à la première personne, la relation entre un fils et son père, ce dernier toujours en voyage d’affaires.

Le film a été tourné en deux étapes, la première entre juin et septembre 2016, et la seconde entre décembre à janvier 2017. Negative Space a aussi été sélectionné au Festival international du film d’animation d’Annecy, en 2017, où il a reçu la mention spéciale André-Martin, ainsi qu’au Festival international du film d’Edimburg, qui se tiendra en juin 2018 et au Festival Anima Mundi de Rio de Janeiro, pour juillet 2018.

Les studios Ciclic ont également soutenus quatre autres films, nommés cette année aux César : 120 battements par minute, de Robin Campillo (Grand prix du Jury au Festival de Cannes 2017, nommé 13 fois), Grave, de Julia Ducornau (nommé six fois), Pépé le Morse, de Lucrèce Andreae (nommé dans la catégorie «meilleur film d’animation») et Debout Kinshasa, de Sébastien Maître (nommé lui aussi dans la catégorie «meilleur film d’animation»).

Le Petit Vendômois