«Antoine Yvon-Villarceau, un savant dans l’ombre des étoiles»

Pierre Morali dédicacera le livre «Antoine Yvon-Villarceau, un savant dans l’ombre des étoiles», le samedi 15 avril à la Maison de la presse à Vendôme.

Antoine Yvon-Villarceau, ingénieur, astronome et mathématicien est né en 1813, à Vendôme. C’est aussi un passionné de musique. En 1830, il a l’idée de partir pour Paris, mais son voyage ne s’arrêtera pas là, il franchira la mer et abordera d’autres contrées. De retour en France, au sortir de l’École Centrale, s’engageant sur les chemins des sciences, il collabore avec Arago, Le Verrier, Herschel… Antoine Yvon-Villarceau fut également astronome à l’Observatoire de Paris, membre du Bureau des longitudes, et occupa un fauteuil à l’Académie des sciences. Il est né Antoine Yvon, adjoignit plus tard Villarceau à son patronyme, du nom d’une terre qu’il avait léguée à la ville de Vendôme. Pour en savoir plus sur ce personnage étonnant, rendez-vous le samedi 15 avril à la Maison de la presse de Vendôme

Pierre Morali, secrétaire de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, présentant son ouvrage : «Antoine Yvon-Villarceau, un savant dans l’ombre des étoiles», aux éditions du Cherche-Lune, 24€.

Antoine Yvon-Villarceau, ingénieur, astronome et mathématicien.

Samedi 15 avril, 15h-17h30, Maison de la presse, av. du Général de Gaulle, Vendôme.

http://www.lepetitvendomois.fr/agenda/dedicaces-de-pierre-morali/

Le Petit Vendômois