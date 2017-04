Appel à figuration

Pour sa prochaine production, «La Lettre volée», Bob et Susie, font appel à des figurants qui porteront une robe de bure pour l’occasion. Avis aux cinéphiles…

C’est un scénario historique qui se déroule autour et dans l’abbaye de la Trinité, au long d’une visite guidée relatant l’histoire du lieu, avec en trame de fond le vol d’un document important. Une visite assurée par Valérie Coiffard, animatrice pour le patrimoine de la ville de Vendôme.

Rendez-vous les 9, 10, 11 et 12 avril, de 9h30 à 17h, à l’association Wish, quartier Rochambeau. Prévoir chaussures et pantalon marrons ou noirs, ainsi que votre pique-nique.

Pour s’inscrire, Flavien : 06 66 32 50 84 ou par mail : production@bobetsusie.com, pour plus d’infos, vidéos et photos.

Julie Poirier