AUGUSTIN-ALEXANDRE BIKATAL Champion de dames 2017

La 10e édition du championnat de jeu de dames de Vendôme a sacré un nouveau vainqueur, Augustin-Alexandre Bikatal.

Sociétaire du Damier Vendômois depuis un peu plus d’un an, Augustin n’a pas failli au statut de favori qui lui était attribué au départ de ce Challenge Crédit mutuel.

Battu l’an dernier par Jean-Louis Jouet, il prend cette année sa revanche alors que la Présidente Annick Le Gal complète le podium de la première division.

On attend la «belle pour 2018 !

Nouveau vainqueur également dans la série «Promotion» (deuxième division), où Roger Monroche, après une confrontation serrée, devance Pierre Marmion, tenant du titre. Comme dans la précédente édition, Bernard Gallas s’octroie la médaille de bronze.

C’est à l’issue d’un bel après-midi de jeu de dames ouvert au public et réunissant 23 joueurs qu’a eu lieu la remise des récompenses. Présidée par Didier Daudet, représentant le Crédit mutuel, fidèle sponsor de l’épreuve, cette cérémonie conviviale s’est déroulée en présence de Monique Gibotteau, 1ère adjointe de la Ville de Vendôme et de Michèle Corvaisier, adjointe chargée du commerce et des relations internationales. L’occasion pour le secrétaire Jean-Louis Jouet d’apporter deux informations d’actualité : l’une d’ordre sportif, avec la 5e place ex-aequo d’Annick Le Gal à l’Open national de Cannes (série C), l’autre d’ordre technico-pédagogique avec l’ouverture en septembre prochain d’une école de jeu de dames au sein du Damier Vendômois.

Les podiums de cette 10e édition :

Série «Honneur (1ère division) :

1. Bikatal Augustin-Bertrand (Champion de Vendôme)

2. Jouet Jean-Louis – 3. Le Gal Annick.

Série «Promotion» (2e division) :

1. Monroche Roger

2. Marmion Pierre

3. Gallas Bernard.

36 parties officielles homologuées ont été disputées au cours de la compétition

Le Petit Vendômois