Autour du plan d’eau

Le plan d’eau accueille beaucoup de Vendômois, ceux des 66 communes de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, mais même des Blésois et des touristes. De nombreuses associations sportives coexistent, lesquelles s’adressent aux jeunes et moins jeunes.

L’Ufolep a une Délégation de service public pour l’organisation des activités et manifestations nautiques, stages, écoles et épreuves de voile, canoë, kayak, avec le concours d’une animatrice sportive.

Néovent, anime la base de loisirs du plan d’eau avec des activités voile et nature, plus particulièrement en dehors du temps scolaire. (voir programme ci-dessous).

Le triathlon organise des compétitions nationales sur le plan d’eau et les villages environnants. Espace triathlon pour la formation de jeunes athlètes.

La natation et la plongée ont également leur club et leurs manifestations.

Enfin, la pêche est bien représentée par la Fédération de pêche pour la formation et l’organisation de compétitions.

En dehors du cadre des associations, beaucoup de personnes pratiquent la marche ou la course dans un cadre paysager agréable. Un technicien entretient les espaces verts à plein temps.

De nombreuses activités sont pratiquées : promenade, pêche, voile, boules, jeux pour enfants, tir-à-l’arc encadré, stages multisports et baignade.

La baignade est surveillée en juillet et août de 14h à 19h30. Accès libre tous les jours. Possibilité de location à la base nautique de planches à voile, canoës, dériveurs, catamarans et pédalos. En juillet et août : tous les jours de 15h à 19h.

Villiers bat «Pavillon bleu»

La commune vient pour la 6e année de réunir les 4 critères permettant au Plan d’eau d’obtenir le sésame qui qualifie son eau de baignade excellente. En effet, que ce soit pour l’éducation et la sensibilisation du public à l’environnement, la gestion des déchets et la gestion de l’eau Villiers labellisée a un assainissement performant. De plus la propreté de la plage et les normes les plus sévères pour les eaux sont atteintes afin que la baignade comme le sport nautique pratiqué sur le plan d’eau soient avant tout un moment de détente et de loisirs. Le partenariat avec la Régie de Quartier de Vendôme et Val Dem pour des poubelles au tri sélectif permet de participer activement au respect de l’environnement. Le drapeau bleu n’est donc pas donné à tout le monde, Villiers sur Loir étant la seule commune pour tout le Loir et Cher a l’avoir obtenu.

Pour Villiers sur Loir avec son plan d’eau aux eaux de qualité, une nature respectée et un accueil assuré, pour les valides comme les non-valides, ce drapeau bleu est le signe d’une harmonie toujours en place, récompensant collectivités, associations et agents de l’entretien du site. Un seul mot d’ordre, cet été, tous au plan d’eau de Villiers !

Pour palier l’absence de la nouvelle piscine de Vendôme en construction, navettes gratuites au départ de Vendôme du 8 juillet au 1er septembre à partir de 6 ans. Départ à 13h30 du centre culturel et du gymnase des Grands-Prés. Retour à 18h30.

Le Petit Vendômois