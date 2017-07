Les beaux châteaux de la Loire

Leurs noms s’égrènent comme dans le poème de Charles Peguy. Chambord, Valençay, Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau, Chinon, Saumur, Angers, le Plessis-Macé… En oublier serait un royal sacrilège…

Ils ont été rêvés par des rois, pour épouser les méandres de la Loire et de ses affluents et ils ont été construits par des artistes, en dentelle de pierre et coiffés de la plus belle ardoise. Leur noble architecture surprend le regard, soudain, au détour d’une route qui longe cette Loire docile, nonchalante, toujours plus magique de sa source à sa fin.

Vos yeux se poseront, au hasard d’une ruelle, d’une venelle serpentant entre de hauts murs de pierre, sur un fronton, une moulure, un encorbellement, un emblème rappelant la fierté de ces penseurs et bâtisseurs de châteaux.

Sur le fleuve royal, les gabares vous feront découvrir les bancs de sable de la Loire, si langoureux et si traîtres parfois, la faune sauvage, alors que vous vous abandonnerez en suivant de la main le courant rapide de l’eau sous les ponts.

Aubes et couchers de soleil sur la Loire rosissant les demeures et manoirs vous raviront dans vos promenades…

Cette nouvelle édition vous propose un concept pratique et efficace en trois grandes parties : « découverte de la région » avec les immanquables ; nature ; économie ; histoire ; patrimoine & traditions ; la région gourmande ; sports & loisirs et festivals et manifestations…, « la région de lieux en lieux » et « organiser son séjour ».

