Le brame au cœur de la forêt de Chambord

En forêt de Chambord, l’observation du brame du cerf est l’événement-spectacle à ne pas manquer quand arrivent les premiers jours de l’automne.

Cette période, qui correspond à la saison des amours, représente le moment idéal pour partir à la rencontre de ce roi des forêts. Cerfs et biches se rassemblent dans des zones dégagées et offrent un spectacle étonnant aux visiteurs, qui peuvent les observer de près et écouter leurs cris rauques résonner à travers les arbres.

De mi-septembre à mi-octobre, Chambord propose à tous les curieux de venir vivre un moment insolite au cœur de la réserve. La forêt de Chambord est un lieu privilégié en France pour assister au brame du cerf.

Tous les ans, passionnés et aventuriers se donnent rendez-vous aux observatoires de la réserve de Chambord, lesquels offrent une vision parfaite de ce spectacle. A la tombée de la nuit ou à la pointe du jour, les groupes partent en 4×4 avec un guide forestier du domaine qui partage sa passion du grand cervidé. Un spectacle où chacun peut découvrir et comprendre les rituels de combat et de reproduction du cerf.

Un moment d’exception, en pleine nature, dans une zone habituellement inaccessible au public.

En bramant, le cerf avertit de sa présence et défie les autres mâles qui s’approcheraient de son territoire. En cas de rencontre avec un autre mâle adulte, les bois s’entrechoquent et de violents combats peuvent parfois éclater. Le vainqueur gardera son territoire tandis que le perdant devra revenir plus tard, pour retenter sa chance.

Photo : Jean Michel Turpin

Informations pratiques :

départs tous les jours de mi-septembre

à mi-octobre

Réservations : 02 54 50 50 40 ou

reservations@chambord.org

Ecoute du brame : groupe limité à 16 personnes. Âge minimum requis : 12 ans. Sur réservation

uniquement. Tarifs : 35€ / 40€ par personne

Au cœur du brame : maximum 4 personnes par mirador en groupe déjà constitué. Sur réservation uniquement. Tarif : 200€ par groupe

Le Petit Vendômois