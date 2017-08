45e Festival de Montoire : du 8 au 15 août 2017

Depuis sa naissance, le Festival a changé. Il a grandi, le monde est son terrain de jeu et son public est de plus en plus nombreux. Pour autant, son engagement au service du public et des artistes est resté le même. Présenter au public toutes les cultures du monde, à travers les meilleurs ensembles de danse et de musiques traditionnelles, mais aussi tisser des liens entre le public et les artistes de différents horizons. Le festival apporte sa pierre à l’édifice de la fraternité et de la paix dans le monde. Pour cette 45e édition, l’Ensemble académique d’état de danses populaires, le ballet IGOR MOISSEIEV et ses 80 danseurs, présente en exclusivité un spectacle unique et éblouissant !

Le Festival de Montoire s’offre Moisseiev pour sa 45e édition

Impossible d’évoquer les sublimes ballets Igor Moisseiev sans utiliser un maximum de superlatifs.

C’est la troupe de danses folkloriques la meilleure au monde. C’est la plus performante, la plus aboutie. Tant par l’excellence de ses 80 danseurs à la technique irréprochable, tous dignes du Bolchoi, que par la recherche et l’étendue de son répertoire. Ils ont aussi les meilleurs musiques et musiciens, les costumes les plus beaux, qui ajoutent encore à la splendeur de leurs spectacles. Les plus grandes villes du monde leur font un triomphe à chacun de leur passage. Quand ils sont venus pour la dernière fois à Paris en 2013, les «Moisseiev» ont rempli trois semaines d’affilée le Palais des Congrès.

Or cet ensemble exceptionnel sera présent à Montoire pour le 45ème festival. Ses danseurs seront les vedettes des deux soirées du 12 et 13 août sous le Palais de Toile qui devrait être rempli si l’on en croit les nombreuses réservations qui arrivent de tous les coins de France voire d’Europe.

Ca n’a pas été chose facile de faire se déplacer les 80 vedettes de cet ensemble d’exception. Deux années de pourparlers entre Philippe Proust le directeur du Festival, divers intermédiaires et pour finir Elena Shcherbakova la directrice artistique de la troupe ont été nécessaires. Il a fallu régler de nombreux problèmes de logistique (avion, transport par camion de 3 tonnes de matériel venu de Russie, déplacements des artistes en cars haut de gamme) et aussi d’hébergements (habitués aux palaces, ils seront logés dans le seul hôtel de Vendôme capable de les recevoir tous). Les obstacles ont été franchis un à un avec patience et opiniâtreté… jusqu’aux dimensions de la scène et des coulisses qui devront pour chacune des deux soirées être presque doublées, ce qui semblait impossible auparavant.

Ces nombreux défis, les deux responsables ont su les relever : Elena Shcherbakova parce qu’elle s’intéresse au Festival de Montoire qui perdure depuis si longtemps avec toujours la même âme, Philippe Proust parce qu’il souhaitait « marquer le coup » pour sa 45 ème édition. Une édition qui fera vivre aux Montoiriens un moment rare, exceptionnel, comme l’ont été la venue de l’Opéra de Pékin ou celle des Chœurs de l’armée Rouge.

Anne Braillon

Le Petit Vendômois