Amies Voix 2017 : le festival de contes résiste

La 17e édition du festival de contes « Amies Voix » se déroulera du 29 septembre au 28 octobre 2017. Il sera inauguré à Landes-le-Gaulois et la thématique proposée cette année est «Contre vents et marées». Car il nous faut toujours résister, se battre pour continuer d’exister ! Les entrées sont libres sur réservation préalable.

«Prenons le large… Contre vents et marées, osons nous frotter aux orages. Même si nous crions «Au s’cours !!!», ayons confiance, continuons nos efforts. Pensons au but, cherchons encore, repoussons les nuages. Nous devons juste avancer, suivre notre route coûte que coûte. Armons-nous de patience, attendons notre tour. Même si nous sommes découragés, si nous voulons nous arrêter, allons vers de nouveaux rivages. Tôt ou tard brillera l’espoir, la souffrance n’est jamais inutile, elle élève en silence. Nous sommes tous sur le même bateau, secoués par le même vent. La mer se calme, contre vents et marées, effaçons les naufrages et restons vivants !!!» [Maud Thuillier (MusiOconte) et Frida Morrone (Cie Astolfo sulla Luna) ]

Vendredi 29 septembre, 18h, Landes-le-Gaulois , soirée inaugurale, salle des fêtes (12 rue des Ecoles). Réservation 02 54 20 18 40.

Samedi 30 septembre, 15h, Saint-Firmin-des Prés, pôle culturel (7, route de la Mouline). Réservation 02 54 82 24 77.

«Avant de toucher le ciel» avec Pierre Deschamps (conte) et Mathilde Rader (danse). Deux enfants, un garçon et une fille ne se connaissent pas. Tout les rapproche, leur aspect difforme, leur condition modeste. Pour eux, le simple fait de vivre est une épreuve. Grandir est hors de leur portée. Mais comme l’exige la tradition, dans ce pays-là, ils doivent se rendre à la ville pour aller y chercher un apprentissage… Les épreuves les feront changer, se surpasser, s’aimer… Pour tout public à partir de 6 ans. Durée 1h.

«Ding Dong !» avec Anne Boutin-Pied, Florent Gâteau (conte et musique). C’est un vieil immeuble qui respire, vibre et observe. Ici les gens ne savent pas se parler. On s’insulte, on s’ignore. Darine, une petite fille réfugiée, va bouleverser la vie de l’immeuble. Elle ne veut pas grand-chose : juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette. Dans cette « épopée » qui durera une journée, le quotidien se mêle au merveilleux, la gravité à la fantaisie. Pour tout public à partir de 7 ans. Durée 55 mn.

Jeudi 5 octobre, 18h30, La Chapelle Vendômoise, à la mairie (1 route de Blois). Réservation 02 54 20 16 18.

«Sage comme un orage !» avec Delphine Noly (conte et musique). Ils sont sages vos enfants ? Non, ils sont vivants ! Cet hymne pétillant à l’enfant curieux et trublion raconte comment filles et garçons grandissent en explorant leurs limites et en questionnant sans cesse le monde. Histoires à la fois tendres et cruelles qui nous rapprochent de ce temps d’enfance, pas si doux, pas si simple. Pour tout public à partir de 7 ans. Durée 50 mn.

Mercredi 18 octobre, 15h, Mondoubleau, salle Consigny (place Saint Denis). Réservation 02 54 80 75 40.

Mercredi 25 octobre, 17h, Selommes , Médiathèque (17bis rue du Bout des Haies). Réservation 02 54 23 83 34.

Vendredi 27 octobre, 18h, Savigny sur Braye, Médiathèque (7 rue Hélène Boucher). Réservation 02 54 85 59 01.

«L’oeil bleu de la baleine» avec Nathalie Krajcik. La grand-mère raconte la vie rude, pleine d’aventures mais belle de ce peuple du bout du monde. Là où la patience et l’écoute mènent un combat épique pour la vie. Là où l’humour et le respect de l’autre, de la nature, expriment l’art de naviguer dans l’adversité. Une magie qui invite à l’humilité, une sagesse de l’expérience. Ces récits contés dans une langue «encolorée» nous ouvrent la porte vers nos ressources intérieures. Pour tout public à partir de 6 ans. Durée 60 mn.

Vendredi 20 octobre, 18h, Saint Léonard en Beauce, salle des fêtes (place de l’Eglise). Réservation 02 54 72 31 54.

«Carnet de bord» avec Olivier Villanove. Embarqué sur le rêve de son père, un voilier, il raconte la mer avec le regard d’un petit garçon, moussaillon prêt à «découvivre» le monde à travers le hublot. A l’abordage ! Larguez les amarres et laissez-vous bringuebaler d’Est en Sud… Partez vent dans le dos, à la chasse aux trésors, à la conquête du roi des crabes… Pour tout public à partir de 5 ans. Durée 60 mn.

Samedi 21 octobre, 15h, Fréteval, médiathèque (place Pierre Genevée). Réservation 02 54 82 67 29.

«Robe marine» avec Marie-Charlotte Léon. Au bord de la mer un petit capitaine et sa belle tombent amoureux. Mais le petit capitaine repart avec son bateau. La belle regarde la mer. Un jour un cruel seigneur la voit et il succombe à sa beauté. Apprenant qu’elle a déjà un amoureux, il l’emprisonne dans la plus haute tour de son château. La mer, elle, a tout vu… Illustré par une robe à histoires, Robe marine est un conte empli de poésie et d’inventivité. Pour tout public à partir de 4 ans. Durée 35 mn.

L’agenda du OFF :

Pour enrichir encore cet événement, les professionnels et les bénévoles du réseau de lecture publique ont programmé des animations «Off» tout au long du festival.

Samedi 9 septembre, 16h, Morée , racontées à partir de 3 ans sur résa. Kamishibaï «le petit poisson d’or» . Rens. 02 54 82 09 87.

Mercredi 27 septembre, 16h, Morée , à partir de 3 ans, «Des trésors dans le coffre du pirate» . Gratuit. Résa. 02 54 82 09 87 / bibliotheque.moree@orange.fr.

Jusqu'au 30 septembre, Landes-le-Gaulois , exposition «La chasse de Sacha» . Tél. 02 54 20 18 40.

Vendredi 13 octobre, 20h, Lisle , lecture animée et musicales «L'amour contre vents et marées» par Fabien Tellier, Marie Hentry-Pacaud et David Mercier. Rens. 02 54 23 41 75.

Samedi 14 octobre, 15h, Epieds en Beauce , spectacle «Le trésor du Capitaine O'Brian» , Cie du Bord des Mondes. Rens. 02 38 74 63 20.

Mercredi 25 octobre, 11h, Fréteval , «Rendez-vous contes» à partir de 3 ans. Rens. 02 54 82 67 29.

, à partir de 3 ans. Rens. 02 54 82 67 29. Mercredi 25 octobre, Savigny sur Braye, «Heure du conte» : Projection d’un film d’animation. Atelier construction d’un butaï, écriture et illustration d’un Kamishibaï. Exposition «Les grands héros marins dans la littérature jeunesse». Raconte-tapis «Le petit pêcheur et la tortue» . Rens. 02 54 85 59 01.

Jusqu'au 3 novembre, La Chapelle Vendômoise , exposition «La Loire, nature et patrimoine» Rens. 02 54 20 16 18.

Vendredi 10 novembre, 20h, Fréteval , spectacle d'ombres «Les aventures d'Ulysse» . A partir de 4 ans. Sur réservation 02 54 82 67 29.

Samedi 16 décembre, 16h30, Saint Léonard en Beauce, Tapis à histoire «Tout est possible» . Animation marionnettes «Les musiciens de Brême», à la salle des fêtes.

Le Petit Vendômois