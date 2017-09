Le festival Pouet 2017 passe à la puissance «dix»

La dixième édition du festival Pouet, qui met à l’honneur fanfares et cirque, aura lieu les 15 et 16 septembre à Saint-Agil, au lieu-dit «Les Beauvais», le lieu de résidence du collectif Cheptel Aleïkoum. Plus de 80 artistes attendus pour cette édition, sous trois chapiteaux permettant d’accueillir un public nombreux, avec plus de 3300 places assises.

Pouet X, c’est le nom de la dixième édition du prochain festival Pouet. Pouet X pour Pouet «dix». Et n’entendez pas ce titre comme une rupture avec le côté familial et bon-enfant de cet événement, la programmation restera tout public. Cette appellation Pouet X vient tout d’abord du fait que c’est la 10e édition et c’est ainsi l’occasion d’un passage. Une accession à la majorité, avec une sorte de maturité qui donne accès à plus de liberté. C’est aussi une blague potache avec laquelle est rendu un hommage à l’univers fanfaron, débridé, festif, inventif et souvent en dehors des cadres. Comme pour les autres éditions, la programmation restera secrète ou évasive pour le public jusqu’au jour du festival. En effet, les gens viennent à Pouet pour voir d’abord des spectacles, manger, boire et se laisser surtout surprendre.

Bref il y a 1000 manières de vous expliquer pourquoi la prochaine édition se nommera Pouet X, mais le plus important, c’est que c’est un anniversaire et qu’il ne faut pas le rater !

La programmation :

Nous pouvons néanmoins déjà annoncer parmi d’autres formations musicales :

La fanfare impériale du Kikiristan, Zangora, Oliba, Fanfare Toto «Enfin libres !».

Parmi les artistes de cirque : Akoreacro, Cirque Aïtal, Cie Toi d’abord «Encore plus», Pauline Dau «Vanités», Cie Galapiat «BOI», Cirque Inextremiste «Exit», Cie AOC «Quel cirque ?!», Jean Charmillot, Benjamin Renard, Nathan Israël, Carine Nunes…

Informations pratiques :

Afin d’assurer à chacun une entrée aux spectacles sous chapiteaux, nous avons modifié notre politique tarifaire : l’entrée sur le site du festival est gratuite, les cabarets et spectacles sous chapiteaux payants.

Les Cabarets : 7€ / 5€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 1 mètre

Les spectacles sous chapiteaux : 5€, tarif unique.

Concerts et spectacles à l’extérieur et sous le chapiteau bar/restauration : gratuit

Ouverture des portes du site du festival à 18h le vendredi 15 septembre et à 15h le samedi 16 septembre.

Pour tout complément d’information :

festivalpouet@gmail.com 02 54 89 74 36

Egalement sur la page Facebook Festival Pouet

