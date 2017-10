Le festival des Rockomotives livre sa partition

Du 21 au 28 octobre à Vendôme

Le rendez-vous incontournable des amateurs de décibels est de retour en Vendômois. La Chapelle Saint-Jacques, le Minotaure, la cour du cloître ou encore le Central bar, ainsi que de nombreux lieux «surprise», vont vibrer au son des Telecaster et des platines des DJs. Concerts, expositions, projections, spectacles pour enfants… une programmation, comme à l’habitude, riche et éclectique, avec en tête de pont, le 24 octobre au Minotaure, Yann Tiersen. Un temps fort de la saison culturelle attendu par tous les amateurs de rock.

Samedi 21 octobre

FAI BABA (ch) . ARIES (sp) . LAURA SAUVAGE (can) / MNEMOTECHNIC / FRENCH 79

La Chapelle St-Jacques – 19h – Entrée libre – Soirée d’ouverture

Dimanche 22 octobre

TROY VON BALTHAZAR (saw) / CRENOKA

Lieu surprise – 15h – Entrée libre sur inscription obligatoire préalable à contact@rockomotives.com (jauge limitée).

DICK ANNEGARN (pb) / MELANIE DE BIASIO (bel)

Minotaure (Théâtre) – 20h – 18€

Lundi 23 octobre

TROY VON BALTHAZAR (saw) / CRENOKA

Lieu surprise – 20h – Entrée libre sur inscription obligatoire préalable à contact@rockomotives.com (jauge limitée).

Mardi 24 octobre

YANN TIERSEN solo / MADENSUYU (bel)

Minotaure (Théâtre) – 20h – 18€

Mercredi 25 octobre

PICK’O’RAMA

Chapelle Saint-Jacques – 15h – 5€ – Spectacle pour enfants à partir de 6 ans (on peut venir sans enfant aussi !).

SERAFINE / ORCHYS / MAZE / ELECTRIC VOCUHILA

Minotaure (Troisième Volume) – 19h30 – Entrée libreSoirée Propul’son en partenariat avec la Fraca-Ma

Jeudi 26 octobre

– Projection : SOUS LE DONJON DE MANU LE MALIN / MARIO RAULIN

Ciclic Animation – 11h30 – 5 €

– MIËT . JULIEN PRAS

Cour du Cloître – 15h – Entrée libre

– TONSTARTSSBANDHT (usa) – What Comes Around goes Around Skatepark

17h45 – Entrée libre

– CABADZI X BLIER . BLANCK MASS / LYSISTRATA. MONSTROMERY / TINY FEET / MR DUTERCHE & DAVE TV . MAGNETIC AND FRIENDS

Chapelle Saint-Jacques & Troisième Volume – 19h – 18€

Vendredi 27 octobre

– Projection : KURT COBAIN : MONTAGE OF HECK / BRETT MORGEN

Ciclic Animation – 11h30 – 5 €

– DOPPELTGÄNGER (sp)

Central Bar – 13h – Entrée libre

– MATTHIEU MALON . CULTURE REJECT (can)

Cour du Cloître – 15h – Entrée libre

– JEANNE ADDED solo – WHAT COMES AROUND GOES AROUND

Les Greniers de l’abbaye – 17h45 – Entrée libre (jauge limitée)

– PETER KERNEL & THEIR WICKED ORCHESTRA (ch) . LAURA CAHEN / DEAR CRIMINALS 3D (can) . REBEKA WARRIOR / MIMAS (dk) . ANGLE MORT & CLIGNOTANT / MAGNETIC AND FRIENDS

Chapelle Saint-Jacques & Troisième Volume – 19h00 – 18€

Samedi 28 octobre

– Projection : BELFORT – GAÉTAN CHATAIGNER

Ciclic Animation – 11h30 – 5 euros

– Diffusion anniversaire de ZAIREEKA DES FLAMINGS LIPS EN QUADRIPHONIE

Central Bar – 13h – Entrée libre

– MONOLITHE NOIR . EPHEBE

Cour du Cloître – 15h – Entrée libre

– MOUNTAIN BIKE (bel) – What Comes Around goes AroundMaison de retraite Les Tilleuls – 17h45 – Entrée libre

– DON CHOA & DJ DJEL / Mauno (can) ROPOPOROSE / TRUPA TRUPA (pol) . BO BUN FEVER / DJ KEMICAL KEM . MAGNETIC AND FRIENDS

Chapelle Saint-Jacques & Troisième Volume – 19h00 – 18€

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 octobre

– Exposition photos de JÉRÔME SEVRETTE HOME SWEET HOME

ROCKOS +

PETER KERNEL. TINY FEET.

ADAM H au Petit Bain à Paris

OISEAUX-TEMPÊTES. JERUSALEM IN MY HEART à l’Astrolabe d’Orléans

BOSS HOG. SANTA CRUZ à l’Astrolabe d’Orléans

Billetteries – Sans frais de location à Vendôme :

– FIGURES LIBRES

Porte St-Georges rue Poterie 41100 Vendôme – 02 54 77 06 92

– LIBRAIRIE PAGE 10/2 2 rue Marie de Luxembourg 41100 Vendôme – 02 54 77 66 51- possibilité de payer avec les chéquiers CLARC

– OFFICE DE TOURISME DE VENDÔME 47-49 rue Poterie 41100 Vendôme

Avec frais de location à Vendôme :

– TICKETNET Auchan, Cultura, Leclerc, Virgin www.ticketnet.fr – 0892 390 100

– FNAC Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U www.fnac.com – 0892 683 622

Stand restauration les 21, 26, 27, 28 octobre Chapelle St Jacques. Petite restauration (sandwichs) les 25, 26, 27 et 28 octobre au 3e Volume. Produits locaux les 26, 27 et 28 octobre à la cour du Cloître.Association Figures Libres – Porte St-Georges – rue Poterie 41100 Vendôme T : 02 54 77 06 92 – contact@rockomotives.com

