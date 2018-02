« Graine de lecteur » et les p’tites bêtes qui montent…

C’est reparti pour une nouvelle édition vendômoise de « Graine de lecteur ». Du 8 au 17 février, le festival pour la promotion du livre auprès des jeunes enfants et de leurs parents accueillera bambins et adultes dans tout le département sur le thème enfantin de «La p’tite bête qui monte, qui monte…»

Organisé par le Centre CAF en partenariat avec l’Education nationale, le Pôle Petite Enfance, l’ACESM Service de prévention spécialisée, le Programme de Réussite éducative, la Mission de cohésion sociale les bibliothèques de la Ville de Vendôme, Graine de lecteur s’articule autour du Prix littéraire des familles.

Cette année, les «petites bêtes» sont à l’honneur avec une sélection d’histoires d’escargots, de poux, d’araignées et autres insectes.

A Vendôme :

Jeudi 8 février , 10h-11h30, à la bibliothèque des Rottes : «A livre ouvert». A découvrir… des méthodes et outils de lecture. Ouvert aux parents, bénévoles, professionnels…

Mardi 13 février , au Centre CAF et bibliothèque des Rottes, «Tartines de Contes». Espace de contes, histoires, lectures… Accueil des écoles matin et après-midi. Ouvert à tout public de 16h à 17h30. Vente d’albums à 1€ à l’OCCE.

A 17h30 , au Centre CAF, spectacle «Qui a croqué ma pomme ?». 1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête et une grande poule qui picore et caquette parmi les jeunes spectateurs. Attention, elle met du bazar ! On croisera aussi un coucou anglais, moquant Père Hibou, assoupi sur son chêne. Sans parler de cette pomme qui a été croquée… Une création de Julia et Elsa Chausson, org. par la Ligue de l’Enseignement.

Mercredi 14 février , de 14h30 à 17h30, salle G. Fauré, l’Appart (quartier de la Pierre Levée de Vendôme) : animations, histoires et jeux. – Le petit atelier sur l’escargot, atelier lecture, Kamishibaï, modelage, jeux, – lectures de contes – Raconte tapis – Goûter, tombola.

Samedi 17 février , de 10h à 12h et de 15h à 18h, au pôle Petite Enfance, bibliothèque des Rottes et Centre CAF : «La fête du livre» – salon du livre et dédicaces du parrain, Gilles Bachelt. Animation enfants, parents-enfants, loisirs créatifs… – Lecteurs et contes, projection film d’animation. – Eveil musical, maquillage, livre géant, expositions et spectacles des écoles – Gâteaux, crêpes…

Les petites bêtes seront, bien sûr, au rendez-vous…

Toutes les animations et spectacles sont gratuits.

A Cormenon :

Vendredi 16 février , 16h30-18h, salle des fêtes : – expositions et animations des travaux réalisés par les écoles et accueils de loisirs. – Mise en place de la librairie d’un jour, org. par la médiathèque et les bénévoles. Annonce des résultats «prix parents et enfants». Atelier parents lecteurs. – Dès 18h : spectacle des enfants des écoles de Choue, Cormenon, Mondoubleau. Projection des films réalisés par la Maison de la Petit Enfance et «Drôles de petites bêtes» réalisé par l’école de Sargé sur Braye. – Séance de dédicaces de l’illustrateur Gilles Bachelet, parrain du salon.

Samedi 17 février , salle des fêtes : – dès 15h30, jeux sur les petites bêtes avec l’association Athena. – à 16h30, projection de courts métrages sur le thème des «petites bêtes». – Vente de livres – Expositions

A SAVIGNY-SUR-BRAYE : à Agora Braye

Samedi 17 février de 10h à 12h30 : Fête du livre – En présence de Mathias Friman, auteur de l’album «D’une petite mouche bleue» (éditions Les Fourmis Rouges – 2017). – Exposition des travaux réalisés par les classes participantes sur les albums/le thème – Ateliers.

A Montoire-sur-le-Loir : à Nef Europa

Dans les écoles de Montoire (Clemenceau, Gambetta et St Julien) et de Villedieu : – «Tartines de contes» : deux matinées d’ateliers à la maternelle de Sougé. Les parents sont invités à y participer : atelier lecture d’albums et atelier de création plastique de petites bêtes.

Vendredi 9 février : présence et ateliers avec le parrain Gilles Bachelet dans deux écoles du territoire : Sougé et maternelle Gambetta à Montoire.

Samedi 10 février de 9h30 à 12h30 : Fête du livre. – Exposition des travaux réalisés par les classes participantes sur les albums/le thème. – Présence de Gilles Bachelet, pour une séance de dédicace. – Ateliers créatifs préparés par les enseignants : fabrication de toiles d’araignée, loto des p’tites bêtes, fabrique ta chenille, réalisation de masques. – Contes dans la salle des Combles.

Du 13 au 16 février : Rencontre entre les classes avec échanges autour des expositions et projection d’un film d’animation.

Toutes les animations et spectacles sont gratuits.

Le coup de cœur de Camille Coursault

Parmi les six titres qui ont été sélectionnés par les organisateurs, l’album Le Chevalier de Ventre-à-terre de Gilles Bachelet est mon coup de cœur. On y suit le chevalier, un escargot qui se lève et part à la guerre pour défendre un carré de fraisier menacé par l’ennemi. Mais c’est sans compter sur son flegme légendaire ! Un album réjouissant, à l’humour mordant, aux illustrations fourmillant de détails et de clins d’œil littéraires qui raviront petits et grands.

Venez découvrir les six titres de la sélection ainsi que de nombreuses animations autour du thème des petites bêtes lors de la Fête du livre qui clôturera le festival, le samedi 17 février. Exposition des travaux réalisés en classe, spectacles, lectures, raconte-tapis, comptines, ateliers créatifs vous seront proposés au Centre Caf, au Pôle Petite Enfance et à la bibliothèque des Rottes.

L’auteur et illustrateur Gilles Bachelet, en qualité de parrain départemental, sera présent et disponible pour des séances de dédicaces.

Le Chevalier de Ventre-à-terre, de Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse, 2014, 15€.

Retrouvez les chroniques de Camille sur http://5emedecouverture.blogspot.fr/

