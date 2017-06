« Prunaystival », c’est samedi 24 juin

Du funk, du rock, de la soul, du swing, de l’électro-pop, de la chanson française, il y en aura pour tous les goûts !

Une dizaine de groupes ou artistes, tous originaires ou non de la région, sont programmés pour cette soirée qui se déroule samedi 24 juin, de 18h à 2h du matin, au cœur même du village de Prunay-Cassereau, sur trois scènes différentes : scène du tas de bois, scène du tas de foin et scène du tas de blé (le bourg est à cette occasion fermé à la circulation).

Accès GRATUIT.

19h-20h : école de musique

20h30-21h30 : Ziako.

La musique de Johann (Ziako) ressemble à un hymne au voyage rythmé par le son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines.

22h-23h : L’affaire capucine. Aurélie Laurence semble venir d’une autre planète et chine des histoires hors du temps, envoûtantes, remplies de drôles de personnages croqués avec une infinie tendresse et un sourire à toute épreuve. ​Sur scène, l’Affaire Capucine se promène en trio. Aurélie Laurence au clavier et chant, Maïe-Tiaré Coignard au violoncelle, et Franck Dunas à la guitare et percus.

23h30-00h30 : Bumble bzz. Duo constitué d’Anna, MC/flûtiste/bassiste et Dj Xyz, scratcheur/beatmaker, Bumble Bzz butine parmi les samples et les instruments, mélangeant Hip-hop, spoken word, abstract Hip-hop, électro, et post triphop.

18h30-19h30 : Les élèves de gabriel.

20h-21h : YOÜSS featuring MADLY’S. YOÜSS est un artiste Orléanais ex membre du groupe de Rap « Riposte » et seproduit à présent avec un style plus mûr sur du Reggae Roots,des morceaux à inspiration Rock et Acoustiques, avec des textes chantés en français et en anglais. IL est entouré de musiciens de qualité,influencés par les musiques du monde (Maloya, Sega, Reggae,Caraïbes) et inspirés du soleil et des îles.

​21h30-22h30 : Jekyll wood. Basé sur un concept d’homme-orchestre

«new generation», Jekyll Wood fait rimer l’énergie du rock avec le

balancement du groove d’une guitare slappée. Il distille des mélodies pop portées par des ambiances riches de sonorités soul, flamenca ou électro, et aux beats entêtants.

23h-minuit : Skawax. Skawax est un groupe blaisois actuellement composé de 8 musiciens d’horizons et d’âges différents. Skawax, c’est du ska, du rock festif mais aussi du reggae. C’est un groupe aux influences diversifiées: de Sinsemilia, Dub. Inc à La Ruda et Kiemsa, en passant par Les Caméleons ou Ska-P.

19h30-20h30 : Les vilaines choses. Des chansons qui parlent du quotidien avec humour et dans lesquelles chacun peut retrouver un peu de sa propre histoire : les enfants qui grandissent, les bonnes résolutions (t’avais pas dit que tu te remettrais au sport !) ou les chouettes repas en famille ou au boulot… Avec les 4 compères du groupe : Vincent, Sylvain, Benjamin et Roland venez vous dandiner et fredonner sur les vilaines et aussi les belles choses de la vie !

21h-22h : Dirty charly. Les Dirty jouent habilement avec les codes

des différents styles : Des cuivres en nappe, des influences métal bien plus assumées et un chant punk, hip-hop à la limite du guttural sur certains morceaux, mais toujours avec cette note de reggae, beaucoup plus précis et moins édulcoré.

22h30-23h30 : Martin rock brothers. Chaque année le groupe renouvelle une partie de son répertoire pour être prêt dès le printemps à entamer son «No Stress Tour» toujours très Brit’Rock, leur marque de fabrique.

Une joyeuse bande de quinqua et plus, qui vous réserve du concentré de Jurassic Rock.

Minuit-01h30 : Tayazabeu. Avec pour vocation le reggae, leur musique est teintée de ska, d’Hip Hop voire de dub et leurs textes se veulent tantôt conscients et engagés, tantôt plus légers et festifs. Après plusieurs scènes régionales, entre autres le Festival du Parc de Marchenoir dont ils sont les organisateurs depuis 7 ans, TayaZabeu continue de sillonner les routes de la région Centre avec toujours la même envie de faire bouger et réagir les foules.

Infos pratiques :

Restauration sur place, vente de sandwichs, frites, boissons et gâteaux d’une boulangerie locale. Un stand «Cheese and Pif» : vente de trois fromages différents de fromagers de la région sur une assiette en ardoise avec un verre de vin de la région. L’hôtel des voyageurs à Prunay propose un menu spécial «festival» avec terrasse dans la rue et l’association Le Lien Prunaysien propose une vente de crêpes.

