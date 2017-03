Festival PROKINO, Vendôme, du 3 au 7 avril 2017

Depuis 28 ans, les films sont à la hauteur de l’événement. Avec pour cette nouvelle édition une avant-première nationale et des invités, réalisateurs et acteurs, présents lors des projections pour débattre avec le public. Le festival Prokino est devenu au fil de son existence une véritable institution dans le Vendômois. Avec deux temps forts, l’un dédié aux scolaires en journée, et l’autre pour le grand public, le soir. Cette semaine de cinéma des pays de langue allemande se déroule du 3 au 7 avril au Ciné Vendôme. Le film « Fritz Lang » sera en première nationale à Vendôme et ouvre le festival dès le 3 avril.

Avec au programme un hommage appuyé au réalisateur Fritz Lang et la rediffusion de l’un de ses chefs d’œuvre «M le Maudit», son premier film parlant, ou encore de «Metropolis», en ciné-concert le 5 avril à 20h30. Des longs métrages plus récents, comme «Un cadeau des Dieux» d’Oliver Haffner qui clôturera le 7 avril le festival ou «Jack» d’Edward Berger, histoire touchante d’un enfant de 10 ans qui porte la culotte chez lui face à une mère totalement immature. Vingt films, fictions et documentaires sont à l’affiche pour 30 séances sur 5 jours pour découvrir ce qui se fait de meilleur dans le cinéma allemand.

PROKINO. La semaine du cinéma des pays de langue allemande, du 3 au 7 avril, Ciné Vendôme, à Vendôme. Programmation détaillée et renseignements : www.prokino.fr

Lundi 3 avril

9h30 :

►Lili petite sorcière de Stefan Ruzowitzki (2009, 88’)

►Zeppelin de Gordian Maugg (2006, 106’)

►La Bande à Baader de Ulli Edel (2008, 145’)

►Solino de Fatih Akin (2002, 124’)

13h30 :

►Ricky de Kai S. Pieck (2013, 88’)

►About a girl de Kai S. Pieck (2014, 104’)

►Jack d’Edward Berger (2015, 103’)

18h :

►M. le Maudit de Fritz Lang (1931, 117’)

20h30 :

►Soirée d’ouverture : Fritz Lang de Gordian Maugg (2016, 104’)

Mardi 4 avril

9h30 :

►Nous sommes jeunes, nous sommes forts de Burhan Qurbani (2014, 116’)

►Fritz Lang de Gordian Maugg (2016, 104’)

►Lili petite sorcière de Stefan Ruzowitzki (2009, 88’)

►Comedian Harmonists de Joseph Vilsmaier (1997, 126’)

13h30 :

►Borholmer Strasse de Christian Schwochow (2014, 100’)

►Entre deux mondes de Feo Aladag (2014, 98’)

►Ricky de Kai S. Pieck (2013, 88’)

18h :

►Entre deux mondes de Feo Aladag (2014, 98’)

20h30 :

►Comedian Harmonists de Joseph Vilsmaier (1997, 126’)

Mercredi 5 avril

16h : pour le très jeune public

►Trois amis mènent l’enquête de Tony Loeser et Jesper Moller (2009, 77’)

18h :

►Han Warns, mon XXe siècle de Gordian Maugg (1999, 105’)

20h30 : Ciné Concert

►Metropolis de Fritz Lang (1927, 153’)

Jeudi 6 avril

9h30 :

►Entre deux mondes de Feo Aladag (2014, 98’)

►Lili petite sorcière de Stefan Ruzowitzki (2009, 88’)

►Solino de Fatih Akin (2002, 124’)

►Un cadeau des dieux d’Oliver Haffner (2014, 102’)

13h30 :

►Ricky de Kai S. Pieck (2013, 88’)

►Borholmer Strasse de Christian Schwochow (2014, 100’)

►Phoenix de Christian Petzold (2013, 98’)

18h :

►Les vivants de Barbara Albert (2012, 100’)

Une soirée est organisée en partenariat avec le Comité de Jumelage Vendôme-Gevelsberg

20h30 :

►Borholmer Strasse de Christian Schwochow (2014, 100’)

Vendredi 7 avril

9h30 :

►About a girl de Kai S. Pieck (2014, 104’)

►Nous sommes jeunes, nous sommes forts de Burhan Qurbani (2014, 116’)

13h30 :

►Borholmer Strasse de Christian Schwochow (2014, 100’)

►Jack d’Edward Berger (2015, 103’)

18h :

►Paroles de turcs de Bettina Blümner (2013, 90’)

20h30 :

►Soirée de clôture : Un cadeau des dieux d’Oliver Haffner (2014, 102’)

Tarifs :

Groupes scolaires : 4€/élève

Plein Tarif : 6€ – Tarif réduit* : 5€

Pass 4 séances : 20 € Tarif réduit* : 16€

Pass 8 séances : 32€ Tarif réduit* : 24€

* adhérents, élèves, étudiants, DE, …. avec carte

Contact :

ASSOCIATION PROKINO

02 54 73 25 73

prokino@free.fr

www.prokino.fr

CINE VENDÔME

www.cinevendome.fr

Le Petit Vendômois