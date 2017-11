Le mois du film documentaire

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger des idées sur le monde…

Organisé par l’association Images en bibliothèques, le «Mois du doc» réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs en France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre. Une belle occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques !

Vendredi 10 novembre, SELOMMES, 19h, à la médiathèque (17 bis rue du Bout des Hales). Gratuit.

«Dimanche»

Un dimanche d’hiver, j’accompagne un groupe de chasseurs, au cœur de la forêt. Tout au long de la journée, je filme caméra au poing le protocole cynégétique – l’art de la chasse. L’attribution des postes par tirage au sort, l’attente talkie-walkie en main, l’organisation de la poursuite, la quête de l’animal, le langage sexuel cru du repas du midi, l’abattage, la libération de la parole, le découpage et le partage du gibier.

Vendredi 17 novembre, MONTOIRE, 19h, à la médiathèque Nef Europa (rue Marescot). Gratuit.

«The Lady in the Book»

«La dame dans le livre» est Sylvia Plath, auteure majeure de la poésie américaine du 20ème siècle et icône féministe depuis sa mort brutale à l’âge de trente ans. Le film propose une plongée dans son univers et dans son œuvre en rencontrant des femmes qui se trouvent aujourd’hui sur les lieux où elle a grandi : les plages de l’Atlantique, la banlieue résidentielle de Boston et l’université Smith College dans l’arrière-pays du Massachusetts.

«Eloge de la boîte à chausures», un film réalisé par Vianney Lambert. Court métrage de 9 minutes. VF.

J’ai trouvé il y a très longtemps une boîte remplie de photos et de vieux papiers. Elle était là abandonnée au milieu d’objets divers dans une brocante. Plus personne ne voulait de ces photos sauf le brocanteur qui l’avait dénichée par hasard. Mais lui ne s’intéressait pas à ces photos de famille… Hier, j’ai eu à nouveau envie de fouiller dans cette boîte et de regarder autrement son contenu…

Lundi 20 novembre, DROUE, 20h30, à la bibliothèque, espace socio-culturel, route de Vendôme. Gratuit.

«Vivre avec son oeil»

À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient sur sa carrière et nous raconte ce qui est au fondement de son regard : la naissance de sa révolte durant la guerre d’Algérie, ses reportages aux goulags du grand Nord soviétique, son admiration pour la résistance des peuples autochtones de Sibérie… Et quel que soit le pays, tout au long de sa vie, l’inlassable lutte pour la décolonisation de la pensée qui passe d’abord par une décolonisation du regard…

«Eloge de la boîte à chausures», un film réalisé par Vianney Lambert. Court métrage de 9 minutes. VF. Lire ci-dessus.

Vendredi 24 novembre, SAVIGNY SUR BRAYE, 19h0, à la médiathèque Agora Braye, 7 rue Hélène Boucher. Gratuit.

«Combats intimes»

Un gymnase, dans une prison. Des apprenti-boxeurs, un ancien champion de France et la boxe thaïlandaise. Les souffles, les coups, et l’épuisement du corps. Des regards échangés, des visages offerts. L’entraînement quotidien à huit heure quinze, et dehors parfois les combats. Une voiture pour s’évader, pour revenir.

«Eloge de la boîte à chausures», un film réalisé par Vianney Lambert. Court métrage de 9 minutes. VF. Lire ci-dessus.

Vendredi 24 novembre, MONDOUBLEAU, 20h30, à la médiathèque Jules Verne, 1 pl. St Denis. Gratuit.

«Portraits Carmen»

Thomas, Loli, Guillaume, Naré, Maxime, et Anaïs, sont élèves en lycée professionnel. Les filles se destinent à la couture et les garçons à la menuiserie. Ils sont à un moment de leur vie où se mêlent incertitudes et ambitions ; pourtant, avec le choix de ce parcours scolaire, ils engagent leur avenir. Début 2015, ils participent à la création d’un opéra à Orléans, le mythique Carmen de Bizet… Le portrait d’une jeunesse peu écoutée dans notre société.

«Eloge de la boîte à chausures», un film réalisé par Vianney Lambert. Court métrage de 9 minutes. VF. Lire ci-dessus.

Mardi 28 novembre, VENDÔME, 18h30, à la bibliothèque, parc Ronsard. Gratuit.

«Portraits Carmen»

«Un jour de mon adolescence, j’ai croisé Monsieur Dille, un voisin. Il m’a plus tard envoyé un intrigant photo-message, me proposant de lui rendre visite… «Behind the yellow door». Monsieur Dille, c’était Lutz Dille, un artiste foutraque, aujourd’hui décédé, qui a consacré sa vie multiple à une unique obsession : photographier les gens dans les rues du monde. Je n’ai jamais répondu à son invitation. Forte impression d’être passé à côté de quelque chose… Et si aujourd’hui je le rencontrais quand même ce Lutz Dille ?»

www.moisdudoc.com

Le Petit Vendômois