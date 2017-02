44ème Championnat du monde de la chouine : dimanche 5 mars 2017

Déjà 44 ans ! Oui, il y a 44 ans ,les fondateurs, André Gadiou, Jacques Proust et d’autres passionnés, n’auraient jamais imaginé un tel succès en proposant l’idée d’une compétition internationale pour un jeu de carte médiéval français. Aujourd’hui ils sont fiers et étonnés de la réussite de ce championnat qui fait venir les joueurs de très loin pour se mesurer aux meilleurs mondiaux de la discipline. Ce jeu fait partie du patrimoine historique immatériel de Lavardin et de toute la région centre de la France, il faut remercier ceux qui ont songé à le mettre en valeur pour le faire perdurer de cette noble manière. Aujourd’hui l’association des «Amis de Lavardin» se charge de développer et de répandre un jeu qui reste à la mode malgré l’invasion des consoles vidéo et autres nouveautés éphémères.

Mais connaissez vous le jeu de carte appelé «La Chouine»? Alors si c’est non, venez le découvrir lors de nos séances d’apprentissage et d’entraînement proposées gratuitement par des «maîtres» et qui vous donneront le niveau pour participer au championnat du 5 mars. Quatre séances sont programmées. Les vendredis 10,17, 24 février et 3 mars à 18h à l’ancienne école de Lavardin située derrière le dépôt de pain. Votre formation vous permettra de concourir le dimanche 5 mars avec les plus chevronnés et espérer ensuite devenir le champion du monde de la chouine 2017. Ce jeu allie la stratégie et la chance , il est facile à comprendre, on peut le maîtriser en deux heures d’apprentissage. Les enfants peuvent se lancer à partir de 6 ans environ . Des prix leur sont réservés lors de la compétition. Vous trouverez son règlement sur internet.

Le dimanche 5 mars, dans la salle des fêtes, les inscriptions au jeu et au célèbre pot au feu du midi commencent à 8h30 le matin. Les éliminatoires débuteront à 10h, déjeuner à 12h30 et reprise des jeux à 15h. Les coupes et les récompenses en chèque seront remis vers 21h.

Renseignements au 06-80-72-93-23 ou jeanpaulbrillard@orange.fr

Rendez-vous le 5 mars pour une journée dans les murs historiques de Lavardin.

Le Petit Vendômois