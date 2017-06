La Nuit des Maths : édition 2017

Cette année le festival La Nuit Des Maths aura lieu à La Riche, Tours et Blois du 30 juin au 8 juillet, avec aussi des rendez-vous en Vendômois, notamment à Selommes, Vendôme et Villiers sur Loir.

Ce festival est pour tous, matheux ou non, enfants, adultes, curieux de tous poils. Au programme, des spectacles de clowns, de l’observation des étoiles et des planètes, de la magie avec le fabuleux Benoît Rosemont, des tours en gabare sur la Loire, des conférences avec des grands noms des mathématiques et des sciences tels que Ahmed Djebbar et Jean-Philippe Uzan, et d’autres encores, et des animations et des jeux toute la semaine !

Découvrez le programme complet sur notre site internet : www.nuitdesmaths.org

Programme en Vendômois

conférence sur «La Pifométrie» Selommes 41100 Selommes 14juin18:00conférence sur «La Pifométrie»SelommesType d'événement:Conférences, Colloques, Débats,Vie Associative et réunionsVilles:Selommes Détails de l'événement Conférence sur «La Pifométrie» dans le cadre du festival «La Nuit des Maths». A la médiathèque, animée par Alain Zalmanski qui parlera de la science la plus intuitive de toute ! La Plus Détails de l'événement Conférence sur «La Pifométrie» dans le cadre du festival «La Nuit des Maths».

A la médiathèque, animée par Alain Zalmanski qui parlera de la science la plus intuitive de toute ! La pifométrie (n.f. du grec « metron » mesurer et du latin « pivus » le flair, l’approximation) est une science qui remonte à la nuit des temps et se retrouve dans toutes les civilisations. Chacun vient au monde avec son propre pifomètre incorporé. Cette particularité, appelée pifogénèse, relève de la transmissibilité des acquis, et explique pourquoi le système pifométrique, au-delà de son universalité, reste sensible aux influences intellectuelles, sociales, corporatives, voire ethniques. Horaire (Mercredi) 18:00 Lieu Selommes 41100 Selommes Téléphone 02 54 73 94 97 En savoir plus CalendrierGoogleCal

conférence «Les mystérieux carnets de Ramanujan» Vendôme Vendôme, 41100 17juin11:00conférence «Les mystérieux carnets de Ramanujan»VendômeType d'événement:Conférences, Colloques, Débats,Vie Associative et réunionsVilles:Vendôme Détails de l'événement Conférence «Les mystérieux carnets de Ramanujan» par Edouard Thomas, sur ce mathématicien incroyable qui aura écrit durant sa vie des milliers de formules stupéfiantes.... sans laisser aucune démonstration ! Dans Plus Détails de l'événement Conférence «Les mystérieux carnets de Ramanujan» par Edouard Thomas, sur ce mathématicien incroyable qui aura écrit durant sa vie des milliers de formules stupéfiantes…. sans laisser aucune démonstration ! Dans le cadre du festival «La Nuit des Maths». Autodidacte génial, le mathématicien Srinivasa Ramanujan (1887-1920) a produit durant sa courte vie plusieurs milliers de formules stupéfiantes… sans laisser aucune démonstration. Près de cent ans après sa mort, les scientifiques continuent à les explorer et à s’en inspirer. Quelques-unes seulement se sont avérées incorrectes, d’autres ne sont toujours pas démontrées aujourd’hui, et plusieurs trouvent un écho inattendu dans la recherche contemporaine. Quoi qu’il en soit, leur caractère sibyllin, cryptique et inattendu exerce sur qui les contemple une fascination indéniable. Horaire (Samedi) 11:00 Lieu Vendôme Vendôme, 41100 Téléphone 02 54 73 94 97 En savoir plus CalendrierGoogleCal

"Mathémagie : jouons ensemble de 9 à 99 ans" Villiers sur Loir 41100 Villiers sur Loir 4juil18:00"Mathémagie : jouons ensemble de 9 à 99 ans"Villiers sur LoirType d'événement:Jeux, Animations Ludiques,Jeux et concoursVilles:Villiers sur Loir Détails de l'événement 3e édition de la Nuit des Maths : "Mathémagie : jouons ensemble de 9 à 99 ans". Magie pour tout public à partir de 9 ans, animée par Dominique Souder. Au restaurant Plus Détails de l'événement 3e édition de la Nuit des Maths : « Mathémagie : jouons ensemble de 9 à 99 ans ».

Magie pour tout public à partir de 9 ans, animée par Dominique Souder.

Au restaurant scolaire, à côté de la bibliothèque. Les tours de magie mathématique que Dominique Souder présente et explique, peuvent être reproduits par tous et invitent à s’amuser de façon conviviale toutes générations confondues. Ils motivent les jeunes à s’investir davantage en mathématiques, et leur permettent de prendre confiance en eux, de s’exprimer et communiquer mieux. Certains tours peuvent aussi donner de façon utile de bonnes images mentales de notions mathématiques qui seront abordées à de plus hauts niveaux d’étude… Horaire (Mardi) 18:00 Lieu Villiers sur Loir 41100 Villiers sur Loir Téléphone 02 54 73 94 97 En savoir plus CalendrierGoogleCal

Le Petit Vendômois