«Vignes et vins bio en Loir-et-Cher»

Regroupant 24 vignerons installés entre le Loir et le Cher et ayant fait le choix d’une agriculture biologique dans leurs vignes et d’une vinification sans artifices, l’association « Les Vins du Coin » propose jusqu’au 15 novembre un concours-photo ouvert à tous sur le thème «Vignes et vins bio du Loir-et-Cher».

Les vignerons de l’association « Les Vins du Coin » vous mettent au défi !

Saurez-vous capter la beauté de leur environnement de travail ? Quel regard porterez-vous sur leurs parcelles ou leurs bouteilles ? Ils vous invitent à attraper votre appareil-photo et à laisser libre cours à votre inspiration dans le vignoble du Loir-et-Cher, au gré de vos promenades ou de vos passages chez le caviste. Vous imprimerez la photo que vous trouvez la plus réussie et la leur ferez parvenir par courrier. Lors de leur dernière réunion de préparation du salon du 2 décembre 2017, ils choisiront 20 clichés qui seront exposés durant toute la journée de dégustation et vente, dans le cadre grandiose du château de Blois. Votre récompense ? Une bouteille, une entrée au salon offerte et un verre griffé ! Chaque participant devra imprimer sa photo au format A4 sur papier qualité photo et l’envoyer à : Simon TARDIEUX, président de l’association, 7 rue des Vignes, 41140 Thésée.

En précisant : prénom, nom et coordonnées.A la maison, chez le caviste ou dans une parcelle de vigne, à vos appareils ou smartphones ! Toutes les infos sur www.facebook.com/vins.ducoin

