Journées gastronomiques à Romorantin

Samedi 28 et dimanche 29 octobre, les Journées gastronomiques de Sologne fêtent leur 40e anniversaire, un événement phare de la ville et du département de Loir-et-Cher.

Ce salon placé sous les couleurs et les saveurs de l’automne, se veut une véritable vitrine de la gastronomie française, des arts culinaires et plus particulièrement des produits régionaux. Cette année, la région invitée est la Bretagne qui bénéficiera d’une place de choix.

Le concept est basé à la fois sur la rencontre avec de nombreux Chefs et sur la dégustation de savoureux produits que proposent plus de 120 exposants provenant de la région Centre et de toute la France ! Les journées gastronomiques rencontrent chaque année un énorme succès, permettant à des milliers de visiteurs, gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, de vivre un voyage gastronomique où leurs cinq sens sont délicieusement sollicités. Les nombreux concours organisés durant ces deux jours donnent l’occasion aux professionnels de la cuisine de se mesurer entre eux, tout en partageant avec le public leur passion et leur savoir-faire.

L’exposition des incroyables pièces artistiques sucrées et salées suscite à chaque fois l’admiration de tous les visiteurs, les enfants autant que les adultes.

Sans oublier le dimanche matin, la messe de Saint Hubert avec une vingtaine de confréries dans leur costume d’apparat.

Cette rencontre festive nous envoie vivre et partager dans le monde d’aujourd’hui les découvertes et les richesses de ce voyage gastronomique.

Deux Journées à déguster sans modération !

Philippe CHARBONNIER

Président des Journées Gastronomiques de Sologne

Au programme :

– Plus de 120 Exposants de la Région Centre Val de Loire, de France et du monde. Avec la thématique «Bretagne».

– 14 concours dont 10 réalisés devant le public

– Exposition de pièces artistiques

– Un restaurant bistronomique chaque midi et un dîner spectacle gastronomique le samedi soir assurés par 3 Chefs étoilés ! Réservations : 02 54 76 43 89.

– Un concentré de Chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers de France, de Champions de France, d’Europe et du Monde !

– Une orientation vers les nouveaux modes d’alimentation : véganisme, entomophagie,…

– Un pôle de cuisine du Monde

– La cave des Journées

– Des coins de table en accès libre pour déguster vos achats

– De nombreuses dégustations gratuites

– Un drive en accès libre pour ne pas être encombré par vos achats

– Maquillage et barbe à papa gratuits pour les enfants chaque après-midi

Renseignements : association des Journées Gastronomiques de Sologne

Samedi 28 octobre de 9h30 à 20h, dimanche 29 octobrte de 9h à 19h

Lieu : Fabrique Normant – Romorantin-Lanthenay (41200) – 120 exposants

Entrées : soit par l’avenue St Exupéry, soit par l’avenue Nelson Mandela

Tarifs : (valable les 2 jours) 5€/adulte, 3€/14-18 ans, gratuit moins 14 ans

Rens. 02 54 96 99 88 – www.jgs.romorantin.net

