Le « Bestiaire de Monsieur de Ronsard »

Les Editions du Cherche-Lune publient « Le Bestiaire de Monsieur de Ronsard », composé à partir des œuvres complètes de Pierre de Ronsard.

Heureux les animaux de Pierre de Ronsard qui «errent de tous côtés où le plaisir les mène» !

Le poète vous invite à les débusquer dans son paradis poétique inspiré de ses promenades dans la nature sauvage (en particulier la forêt de Gâtine), dans la campagne apprivoisée où paissent et travaillent les animaux, ou à la cour où les chiens étaient considérés par

les rois et les grands comme leurs compagnons les plus fidèles et les plus sincères.

Laissez-vous émerveiller par les chants prophétiques ou amoureux des oiseaux, amusez-vous des facéties de ses amies les bêtes, soyez touchés par la tendresse que Ronsard leur témoigne au gré des formules pittoresques et des diminutifs affectueux dom il use pour les évoquer.

Enfin, partagerez-vous le désir du gentilhomme vendômois de «renaître» en l’un d’entre eux ?

«Un certain nombre de pièces du livret correspondent à des extraits de poèmes consacrés à d’autres sujets comme la nature ou l’amour et dont ils constituent une pause, une respiration, voire le prétexte à une réflexion philosophique, très significative de la pensée de l’auteur. Pour les dessins, les Editions du Cherche-Lune ont souhaité faire surtout appel à des Vendômois (Claude Bayle, Michèle Loisel, Edmond Rocher) qui ont manifesté à de multiples reprises et avec talent leur amour pour le Prince des Poètes.», nous avertit Jacques-Henri Rousseau.

« Le Bestiaire de Monsieur Ronsard », Ed. du Cherche-Lune,

En librairies ou aux Ed. du Cherche-Lune à l’adresse suivante : 14 rue Honoré de Balzac, 41100 Vendôme,

02 54 72 25 08

Email : contact@co-libris.net,

Prix 15€.

Le Petit Vendômois