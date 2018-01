La bonne résolution pour la nouvelle année : désobéir !

Pourquoi et comment obéissons-nous ? Frédéric Gros analyse et distingue les différentes formes éthiques de l’obéissance : soumission, subordination, conformisme, consentement, pour mieux dégager les possibilités de désobéissance qu’elles contiennent : rébellion, résistance, transgression, désobéissance civile, dissidence civique. Des Frères Karamazov, de Dostoïevski aux écrits d’Hannah Arendt sur Adolf Eichmann et la «banalité du mal» en passant par La Boétie et sa «servitude volontaire», mais encore Henry Thoreau, Kant ou Socrate, Frédéric Gros parvient avec brio à rendre accessibles ces références érudites. Grâce à une langue fluide et dynamique, des explications claires agrémentées d’exemples et de comparaisons éclairant son propos, il nous livre un essai à lire de toute urgence.

Fernand Comte, écrivain (Les Grandes figures des mythologies, Dieu et Darwin), philosophe, militant et membre de plusieurs associations du Loir-et-Cher, est décédé le 25 novembre dernier. Désobéir, de Frédéric Gros, est le dernier livre qu’il ait lu. Un livre qui invite à interroger les évidences, les habitudes, les conventions, à se méfier du conformisme et apprendre à développer un esprit critique, à retrouver et alimenter une pensée éthique… bref, à philosopher. Parce que «la philosophie avant d’être une discipline de savoir, un ensemble de connaissances, est un art de vivre». Philosopher, c’est d’abord apprendre à penser, et donc, forcément, à désobéir !

Camille Coursault

Désobéir, de Frédéric Gros, Albin Michel / Flammarion, 2017, 19 €.

Le Petit Vendômois