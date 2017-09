Camille a aimé et vous fait partager

«C’est la rentrée ! Une étape importante pour les enfants, d’autant plus pour les petits qui entrent à l’école maternelle. Dans cet album incontournable, drôle et rassurant, Léon expérimente son premier jour de classe. Il y découvre les règles de vie, les copains, la récré, la cantine et les différentes activités, sans oublier, bien sûr, la maîtresse ! Les dessins expressifs sont attendrissants, la mise en page dynamique saisit avec justesse le point de vue de l’enfant. Un bon livre qui aborde avec humour et simplicité l’éventuelle angoisse de la rentrée, et un bon moment de lecture partagée.

Et pour les adultes, en attendant mon coup de cœur de la rentrée littéraire, voici celui de mes lectures d’été : le très remarqué «En attendant Bojangles» d’Olivier Bourdeaut qui vient de paraître en format poche. Dans ce court roman, drôle et extravagant, l’auteur nous embarque avec poésie et tendresse dans la vie farfelue d’une famille des plus originales. Les souvenirs d’enfance du narrateur et le journal intime de son père racontent l’histoire d’amour inconditionnelle de ses parents fantasques. Un grand oiseau exotique pour animal de compagnie, des fêtes quotidiennes, une passion pour la danse, les jeux et la liberté, jusqu’à ce que la folie de la mère cesse d’être douce. Humour, légèreté et tragédie se mêlent avec brio dans un style un brin surréaliste qui captive, amuse et bouleverse.»

Camille Coursault

L’école de Léon de Serge Bloch,

Albin Michel Jeunesse, 2002, 10,50 €.

En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut,

Gallimard (Folio), 2017, 6,60 €.

