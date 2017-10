La cuisine bio du quotidien

100 recettes pour bien manger en famille sans se ruiner

On entend souvent dire que le bio est cher et donc inapplicable au quotidien pour une famille nombreuse. Marie Chioca, mère de 6 enfants, prouve le contraire grâce à cet ouvrage.

Elle donne des astuces précieuses pour bien faire les courses, composer des menus équilibrés et gourmands et éviter le gaspillage. 100 recettes, classées par saison, offrent une grande variété d’entrées, plats, desserts et boissons qui raviront toute la famille, toute l’année, pour un budget raisonnable.

Marie Chioca est créatrice culinaire et photographe. Elle partage sa passion pour la cuisine saine et gourmande à travers plus de 30 ouvrages et son blog Saines gourmandises.

La cuisine bio du quotidien 224 pages – 22 €

coll. Conseils d’expert – éd. Terre vivante

En librairies, jardineries, magasins bio et sur boutique.terrevivante.org

