« Les Huit montagnes » primé ?

Prix Strega 2017, finaliste du prix Femina étranger, sélectionné pour le Médicis… A l’heure où vous lirez ces lignes, « Les Huit montagnes », de Paolo Cognetti, sera-t-il lauréat de l’un des grands prix littéraires d’automne ? Il est en tout cas l’un de mes coups de cœur de la rentrée, à découvrir au plus vite !

C’est l’histoire de Pietro et de ses parents, citadins qui passent leurs étés à la montagne dans le val d’Aoste, et de Bruno qui y vit toute l’année et n’a jamais quitté son village. Les deux enfants se lient d’amitié, parcourent ensemble la montagne sauvage, se perdent de vue quelques années, puis se retrouvent à l’âge adulte. C’est aussi l’histoire complexe des relations entre parents et enfants, évoquée tout en finesse : « Et je savais une bonne fois pour toutes que j’avais eu deux pères : le premier était l’étranger avec lequel j’avais habité pendant vingt ans, en ville (…) ; le deuxième était mon père de montagne, celui que j’avais seulement aperçu et pourtant mieux connu (…)».

Un grand roman d’amitié et de filiation, dans un beau style classique, où la nature et la montagne sont merveilleusement dépeintes. Les mots au pouvoir évocateur font surgir des images puissantes qui emportent le lecteur au plus haut des sommets enneigés comme au plus intime de la pensée : « L’été efface les souvenirs de la même façon qu’il fait fondre la neige, mais le glacier renferme les souvenirs des hivers lointains, c’est un souvenir d’hiver qui refuse qu’on l’oublie. »

Des sujets à la portée universelle, un récit d’une intelligence remarquable, porté par un souffle poétique, époustouflant !

Les Huit montagnes de Paolo Cognetti, éditions Stock,

collection La cosmopolite, 2017, 21,50 €.

