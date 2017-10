L’Héritage mortel de la Vouivre

Une quatrième aventure pour la Vouivre de Loire…

Quatre extraits d’un même poème consacré à la Loire et quatre rendez-vous explosifs avec la mort pour Oxana : sous le Pont Royal d’Orléans, au barrage de Villerest, dans une centrale nucléaire et près du pont géant face à Saint-Nazaire. Pour les honorer, l’ancienne nageuse de combat devra enfreindre la loi, partir en cavale et vivre une péripétie de plus liée aux énigmatiques Dossiers rouges que lui a transmis son premier mari, le sulfureux général Loiseau.

Puis, la machine s’emballe avec la découverte d’un cinquième théâtre d’opérations tout aussi mortel qui permettra à la Vouivre de Loire d’identifier clairement son ennemi. Parviendra-t-elle à s’échapper du souterrain emprunté jadis par le roi François pour retrouver Léonard, son bon génie ? C’est à Amboise que tout va se jouer.

L’Héritage mortel de la Vouivre est le quatrième volet des aventures de la Vouivre de Loire. Un feuilleton littéraire où le lecteur embarque à la bourde dans la diversité de l’univers ligérien.

L’auteur : Ancien enseignant et véritable passionné de Loire, Jean-Pierre Simon est l’auteur de nouvelles et de romans- primés sur le fleuve et sa région. Il collabore également régulièrement à diverses publications sur le sujet. Poète et parolier, dramaturge et documentariste, aquarelliste et tourneur sur bois. La Loire est la source de toutes ses inspirations créatives.

L’héritage mortel de la Vouivre, par Jean-Pierre Simon,

édition brochée, 288 page, 18€.

Le Petit Vendômois