Des livres qui fêtent la musique

Bain de langage, bain de sons, il n’est jamais trop tôt pour familiariser les enfants avec les livres comme avec la musique ! Avec le livre-cd Mon imagier des instruments, les tout-petits pourront découvrir quinze instruments, de la clarinette à la batterie en passant par la harpe, l’accordéon ou le violoncelle. Le format carré et tout cartonné est bien adapté aux petites mains, les illustrations réalistes des instruments permettent de les identifier facilement, les couleurs vives et harmonieuses sont des plus agréables. La qualité sonore de l’enregistrement, indispensable pour initier convenablement à la musique, met bien en valeur les compositions d’Isabelle Aboulker. Le disque se termine par un jeu invitant à reconnaître le son des instruments présentés, pour développer l’écoute, la mémoire et l’oreille musicale en s’amusant !

Et pour les adultes qui aimeraient se plonger dans le psychédélisme et la vague contestataire de l’année 1967, le dernierhors-série Les Inrocks en retrace mois par mois les grands événements musicaux, mais aussi cinématographiques, politiques et sociaux. Découvrez ou redécouvrez les Doors, Janis Joplin, Pink Floyd, Leonard Cohen, les Beatles, et bien d’autres.

Camille Coursault

Mon imagier des instruments, illustré par Xavier Frehring,

paru chez Gallimard Jeunesse,

collection éveil musical, 2010, 16 €.

Les Inrocks hors-série :

1967, psychédélisme et

contestation, 2017, 8,50 €.

Plus de chroniques sur http://5emedecouverture.blogspot.fr/

Le Petit Vendômois