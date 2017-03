Un jardin autosuffisant

Dans son petit jardin urbain, Joseph Chauffrey a mis en place les principes de la permaculture et réussit à obtenir une récolte de 300 kg de fruits et légumes par an !

Educateur à l’environnement pour la métropole Rouen-Normandie, il forme et anime des réseaux de jardiniers, et travaille avec les professionnels des espaces verts sur les problématiques de végétalisation des villes.

Il a à cœur de partager son expérience. Pour cela, il a participé à des ouvrages collectifs sur la permaculture. Il anime également une chaîne YouTube. Près de 3700 personnes y sont abonnées, et ses vidéos suscitent un réel engouement (notamment une vidéo vue plus de 170 000 fois). Joseph Chauffrey et son jardin ont déjà fait l’objet de nombreux reportages dans les médias.

Dans son livre, Joseph Chauffrey invite les lecteurs dans son jardin urbain. Il leur dévoile, pas à pas, comment transformer leur jardin en un lieu vivant et ultra-productif grâce à la permaculture. Il cultive un potager de 25 m2 et un verger, et optimise les moindres espaces disponibles (sur le toit du garage, bottes de paille sur la terrasse, cultures verticales…).

Il propose des solutions accessibles rapides, visibles dès la première année.

Plus qu’un témoignage, une véritable expérimentation, dans un but d’autosuffisance et selon une démarche scientifique.

Auteur : Joseph Chauffrey, Collection «Facile et Bio»

Description : 120 pages ; (21 x 21 cm)

Prix public : 14€.

En librairies, jardineries, magasins bio et sur boutique.terrevivante.org

Le Petit Vendômois