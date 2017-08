Une fiction miniature

Vous cherchez un bon roman à lire pendant les vacances ? Suspense garanti avec « Miniaturiste », de Jessie Burton, captivante fiction historique qui vous tiendra en haleine.

En 1686, Petronella Oortman, dite Nella, dix-huit ans, rejoint à Amsterdam Johannes Brandt, un riche marchand de vingt ans son aîné, qu'elle vient d'épouser. Nella y est froidement accueillie par Marin, la sœur de son mari, célibataire rigide, austère et peu aimable.

En cadeau de mariage, Johannes offre à son épouse une maison de poupée sophistiquée et luxueuse représentant leur propre demeure. Délaissée par un mari qui semble indifférent, cherchant sa place au sein de cette étrange et hostile famille, la jeune fille entreprend de meubler et de peupler la maison de poupées en sollicitant un miniaturiste. Mais l’angoisse et la fascination s’emparent de Nella lorsque l’artisan se met à lui envoyer des pièces qu’elle n’a pas commandées, qui correspondent exactement à l’intérieur de la demeure réelle et à la vie de ses habitants, révélant ainsi de dangereux secrets… Un premier roman jouant avec les frontières entre réalité et imaginaire, entre fantastique et fantasmatique, à dévorer d’une traite !

Camille Coursault

Miniaturiste, de Jessie Burton, Gallimard (Folio), 2017, 8,20 €.

