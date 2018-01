10e SALON du VIN à VENDÔME dans la prestigieuse chapelle Saint-Jacques

Avec sa 10è édition, le Salon du vin du Rotary club de Vendôme a désormais valeur de tradition et a acquis droit de cité au point de s’installer cette année au centre même de la ville, dans le cadre exceptionnel de la chapelle Saint-Jacques ! Ce véritable rendez-vous des terroirs de France, organisé au profit des bonnes causes soutenues par le Club-service, vous réserve de beaux coups de cœur de la part de prestigieux viticulteurs devenus , pour la plupart, fidèles de ce Salon du Vin qui offre aussi l’occasion de nouvelles belles rencontres avec des producteurs de spécialités des terroirs.

Plus de trente exposants viticulteurs sélectionnés pour le rapport qualité/prix de leurs productions représentent les grandes appellations d’Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Val de Loire et Anjou , Champagne, Bordelais (St Emilion, Sauternes, Graves, St Estèphe, Pommerol, Castillon…), Cahors, Jurançon, Côtes du Rhône, Tavel, Jura, Jasnières, Coteaux du Vendômois et parmi les «nouveaux» : Muscadet, Coteau du Layon, Montlouis, Gigondas, Condrieux… Idéalement organisé après les fêtes, ce Salon permettra aux amateurs de fines bouteilles de reconstituer leur cave !

Restauration et animation

avec 4 ateliers gratuits d’oenologie

Un espace de restauration permettra la dégustation de produits régionaux présentés par des producteurs exposant au Salon, notamment des fromages des montagnes de Savoie, Jura et Suisse, des Champignons du Périgord : cèpes et girolles, avec omelettes à déguster sur place, des spécialités Ibériques, des produits landais : foie gras, rillettes, cassoulet, sans oublier les véritables cannelés de Bordeaux et d’autres surprises.

Côté animation, l’ambiance festive avec des tirages au sort offrant de belles occasions de gagner de magnifiques et savoureux lots sera assurée par un animateur chevronné et 4 ateliers menés par Isabelle Pangault, œnologue et viticultrice, offriront une initiation à la dégustation et l’occasion d’en savoir plus sur l’art et la manière d’apprécier le vin :

Atelier A samedi 15h et dimanche 14h : Comment fait-on du vin blanc, rouge, rosé, effervescent, liquoreux (bref, les techniques de vinification)

Atelier B samedi 17h: Découvertes de cépages français.

Atelier C dimanche 16h : Accords mets et vins et temps de garde.

Participation gratuite, avec 15 personnes maximum à chaque atelier d’une durée de 40 minutes d’où réservation obligatoire :

– par internet sur www.rotary-vendome.fr

– par téléphone au 02 54 72 28 43

Un salon pour la bonne cause

Chacun pourra découvrir les différents crus en les dégustant (avec modération bien entendu) à l’aide d’un verre spécialement gravé remis à chaque visiteur contre un DON de 3 €, constituant un agréable souvenir autant qu’un modeste droit d’entrée contribuant ainsi à aider les Handicapés mentaux. En effet, le Rotary club de Vendôme a choisi cette année de participer à l’achat d’un équipement BAO PAO, instrument novateur d’interprétation musicale, spécialement conçu pour l’approche corporelle et la maîtrise gestuelle des personnes en situation de déficience mentale. Ce soutien sera apporté à l’association bien connue des Papillons Blancs qui anime 15 établissements d’handicapés sur le département.

Outre son apport habituel aux actions mondiales du ROTARY INTERNATIONAL (en particulier l’éradication complète de la polio), à ses activités en faveur de séjours et stages de jeunes à l’étranger, à son action pluriannuelle pour «Reverdir le Sahel» et à plusieurs participations ponctuelles d’aides sociales en Vendômois et à l’étranger, le Rotary Club de Vendôme fait un effort particulier en faveur des problèmes de santé (maladie d’Alzheimer, handicapés moteur, déficients intellectuels) et en aidant la Recherche sur par les maladies du cerveau avec le bénéfice de l’action «Espoir en Tête» le 9 mars prochain cette année.

Le samedi 27 janvier de 13h30 à 18h

Le dimanche 28 janvier de 10h à 18h

A la chapelle Saint-Jacques

Entrée 3€ avec un verre de dégustation offert.

Enfants gratuits

Le Petit Vendômois